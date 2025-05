Das Landgericht Stuttgart befasst sich mit dem wirren AfD-Parteitag im vergangenen Jahr in Rottweil. Eine Klägerin fordert, die Wahl des Landesvorstands für ungültig zu erklären.

Der chaotisch verlaufene Parteitag der AfD im vergangenen Jahr in Rottweil landet vor Gericht: Ab Montag beschäftigt sich eine Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts mit der Klage eines Parteimitglieds. Laut Landgericht bezweifelt die Klägerin, Doris von Sayn-Wittgenstein, dass der Parteitag ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Sayn-Wittgenstein will gerichtlich erreichen, dass die in Rottweil durchgeführten Wahlen des Landesvorstands für unwirksam erklärt werden. Laut Landgericht steht am Montag lediglich eine mündliche Verhandlung an, keine Entscheidung.

AfD-Parteitag mit Tumulten: Buhrufe und Streit auf offener Bühne

Bei dem außerordentlichen Parteitag am 24. Februar 2024 in Rottweil war es zu Tumulten gekommen. Zeitweise war fraglich, ob die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen werden muss. Die Vorstandsmitglieder stritten auf offener Bühne darüber, ob die Veranstaltung abgehalten werden kann. In der Stadthalle kam es zu chaotischen Szenen, Buhrufen, sogar zu einer Art Hammelsprung: Alle Anwesenden mussten zunächst noch mal aus der Halle raus, um nicht-stimmberechtigte Personen auszusortieren.

Letztlich wurde ein neuer Landesvorstand gewählt, mit den beiden Co-Vorsitzenden Emil Sänze und Markus Frohnmaier - zwei Vertrauten von AfD-Bundessprecherin Alice Weidel. Hintergrund des Chaos-Parteitags war ein Konflikt zwischen dem Weidel-Lager und Weidels parteiinternen Gegnern um den damaligen Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, der im Oktober 2024 die AfD verlassen hat.

Sänze sagte vorab, Sayn-Wittgensteins Klage sei inszeniert oder persönlich motiviert durch ihre Zurückweisung. Die AfD wollte Sayn-Wittgenstein wegen der Unterstützung einer rechtsextremen Einrichtung aus der Partei ausschließen, hat das Verfahren aber eingestellt.