BW-Verfassungsschutz: Teile der AfD werben verstärkt bei Corona-Protesten

Teile der AfD in Baden-Württemberg wollen bei Corona-Protesten offenbar gezielt neue Anhänger gewinnen. Das hat das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg bestätigt.

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) teilte dem SWR am Montag auf Anfrage mit, dass bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen die extremistischen AfD-Teilstrukturen "Junge Alternative Baden-Württemberg" (JA BW) und der formal aufgelöste "Flügel" neue Zielgruppen erschließen wollten. Das LfV beobachte beide Gruppierungen, hieß es. Mitglieder dieser Teilstrukturen sprechen sich demnach seit vielen Monaten gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen aus und stellten zum Teil wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus und zu den Impfstoffen in Frage.

Bei Corona-Protesten sollen neue Zielgruppen erschlossen werden

In den vergangenen Wochen haben laut LfV Personen aus dem Umfeld des formal aufgelösten "Flügels" und der "Jungen Alternative" (JA) zudem vermehrt an Demonstrationen teilgenommen, die sich gegen eine mögliche Impfpflicht richten. In einzelnen Fällen hätten sich die Personen auch an der Organisation entsprechender Veranstaltungen beteiligt. Sie seien aber nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen Bundesländern in Erscheinung getreten.

Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg versuchen die extremistischen AfD-Teilstrukturen im Rahmen der Demonstrationen neue Zielgruppen zu erschließen und für die eigene Agenda zu werben. Demnach nehmen insgesamt verschwörungsideologische Inhalte rund um das Pandemiegeschehen und Vergleiche mit totalitären Regimen viel Raum in den Äußerungen von "JA"- und "Flügel"-Akteuren ein - sowohl bei Veranstaltungen als auch in den sozialen Medien.

Zuerst hatte das Reaktionsnetzwerk Deutschland am Montag darüber berichtet.

Bislang "heterogenes Protestgeschehen"

Laut LfV äußerte eine maßgebliche "Flügel"-Protagonistin aus Baden-Württemberg in einem Interview den Wunsch, dass die AfD die Protestbewegungen nicht länger nur aufgreifen, sondern sich "an die Spitze dieser Bewegung" stellen solle. Bislang könne aus Sicht des LfV aber lediglich von einem Versuch gesprochen werden, das sehr heterogene Protestgeschehen rund um die Corona-Schutzmaßnahmen für sich zu vereinnahmen, hieß es weiter.

Verfassungsschutz BW warnt vor extremistischer Gefahr

Zur Frage, in welchem Maß sich Extremisten an den Protesten gegen Corona-Maßnahmen beteiligen, heißt es beim baden-württembergischen Landesamt für Verfassungsschutz: "Nach Einschätzung des LfV sind auf den derzeitigen Protest-Veranstaltungen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zum Großteil Personen anwesend, die nicht den extremistischen Szenen zugeordnet werden können. Diese können auf den Versammlungen allerdings in Berührung mit extremistischen Narrativen kommen." Vor dieser Gefahr warne das LfV seit Monaten.

Personen, die der "JA" beziehungsweise dem formal aufgelösten "Flügel" zuzurechnen seien, zählt das LfV nach eigenen Angaben zum rechtsextremistischen Personenpotenzial im Land. Anhänger der Partei "Der III. Weg" gehören demnach ebenfalls zum Arbeitsfeld Rechtsextremismus. "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" würden vom LfV dagegen in einem eigenen Bereich bearbeitet.