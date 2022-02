AfD-Abgeordneter wegen Attacke auf Steinmeier von Landtagssitzungen ausgeschlossen

Nach einer verbalen Attacke auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der AfD-Abgeordnete Miguel Klauß bis Mitte Februar von allen Sitzungen des baden-württembergischen Landtags ausgeschlossen worden. Der Calwer Abgeordnete Klauß hatte am Mittwoch zur Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar an die Adresse von CDU-Fraktionschef Manuel Hagel gesagt, er müsse Steinmeier nicht wählen. Er beschimpfte Steinmeier und nannte ihn unter anderem den schlimmsten Bundespräsidenten aller Zeiten. Auf Antrag der SPD war das Plenum am Mittwochmittag unterbrochen und Klauß von der aktuellen Sitzung ausgeschlossen worden. Am Abend entschied dann das Landatgspräsidium, den AfD-Abgeordneten für weitere zwei Plenarsitzungen sowie alle Ausschusssitzungen auszuschließen - insgesamt bis zum 16. Februar. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sprach am Donnerstag von einem schweren Verstoß gegen die parlamentarische Ordnung. Sie hoffe, dass diese Entgleisung ein bedauerlicher Einzelfall bleibe. Den Bundespräsidenten zu verunglimpfen, kann strafbar sein. Das im Strafgesetzbuch vorgesehene Strafmaß reicht bis zu fünf Jahren Haft.