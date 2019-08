Mehrere Vorstandsmitglieder der AfD in Baden-Württemberg fordern den Rücktritt des Co-Landesvorsitzenden Dirk Spaniel. Sie werfen ihm vor, er habe sich respektlos geäußert.

Der Machtkampf in der AfD Baden-Württemberg in der Doppelspitze aus Bernd Gögel und Dirk Spaniel geht weiter. In einem Schreiben der Landesgeschäftsstelle an die Kreisvorstände fordern acht Mitglieder des Vorstands um den Landesvorsitzenden Gögel den Rücktritt von Dirk Spaniel, der ebenfalls Landesvorsitzender ist.

Der Streit geht weiter: Dirk Spaniel (links) und Bernd Gögel dpa Bildfunk picture alliance/Uli Deck/dpa

Beschädigtes Vertrauensverhältnis schuld

Das Vertrauensverhältnis sei aufgrund von Spaniels respektlosen Äußerungen über die eigenen Kollegen beschädigt, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach heißt es darin wörtlich: "Wir fordern Herrn Spaniel auf, weiteren Schaden von der Partei abzuwenden, die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten zu ziehen und als Landesvorsitzender der AfD Baden-Württemberg zurückzutreten."

Im Vorstand liefern sich Gögel und Spaniel seit längerem einen heftigen Machtkampf. Dabei geht es um Intrigen, Schmäh-Mails, rüden Umgangston, Alleingänge und heimliche Tonaufnahmen. Gögel gilt als gemäßigt, Spaniel als dem völkisch-nationalistischen Flügel nahestehend. Im Herbst könnte es auf einem Sonderparteitag zur Machtprobe kommen.