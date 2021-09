AfD-Landesvorsitzende Weidel nennt Deutschland "Bananenrepublik"

In der Messe Stuttgart läuft der Parteitag der baden-württembergischen AfD. Zu Beginn griff Landeschefin Alice Weidel die Bundesregierung für ihre Corona-Politik scharf an.

In ihrer Rede beim zweitägigen Landesparteitag kritisierte Alice Weidel insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie habe Deutschland heruntergewirtschaftet. Das Land sei eine "Bananenrepublik", so Weidel wörtlich. Die Bundesregierung habe in der Corona-Pandemie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften geschaffen. Das zeige sich in den Plänen, die Lohnfortzahlung im Quarantänefall für Nicht-Geimpfte auszusetzen, erklärte Weidel. Sie ist AfD-Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl am 26. September.

Weidel fordert Rücktritt von Außenminister Maas

Im Zusammenhang mit dem kürzlich beendeten Afghanistan-Einsatz forderte Weidel den Rücktritt von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Auch der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio, übte heftige Kritik an der Bundesregierung. Mit Blick auf die Rückholaktion von Ortskräften aus Afghanistan sprach Curio von einem "unerhörten Skandal".

AfD vertagt Entlastung des Parteivorstands

Bei dem Landesparteitag der AfD sollte es außerdem um den Haushaltsbericht für die Jahre 2018 und 2019 und die Entlastung des Parteivorstands gehen. Dieser schlug aber vor, das Thema nicht zu besprechen. Das sorgte unter zahlreichen AfD-Mitgliedern für Protest. Der Antrag des Parteivorstands wurde am Ende nur knapp angenommen.

Zuvor hatten AfD-Mitglieder den Ausschluss von Pressevertreterinnen und Pressevertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom Parteitag beantragt. Die Mitglieder folgten einem Appell des Vorstands, den Antrag abzulehnen. Auch mehrere Anträge zur Abwahl von Vorständen lehnte der Parteitag nach längerer Debatte ab.

100 Menschen bei Gegendemo

Zu dem AfD-Landesparteitag kamen am Samstag 400 Mitglieder in die Messe Stuttgart. An einer Gegendemonstration in nahegelegenen Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) nahmen nach Angaben der Polizei 100 Menschen teil.