AfD-Landesparteitag wählt Doppelspitze in BW

Die baden-württembergische AfD will sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wehren. Das hat die bisherige Landeschefin Weidel bei einem Parteitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart angekündigt. Am Abend wählten die Delegierten Markus Frohnmaier und Emil Sänze in einem vierten Wahlgang zur neuen Doppelspitze im Land.