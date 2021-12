Die AfD im baden-württembergischen Landtag kritisiert, vor allem die Personalkosten würden im Haushalt des kommenden Jahres stark ansteigen, sie seien der wichtigste Ausgabenfaktor. Mehr als 400 neue Beamtinnen und Beamte seien in Ministerien eingestellt worden, damit seien auch die Pensionsverpflichtungen des Landes erheblich gestiegen. Das könne auf Dauer nicht so weiter gehen, mahnt die AfD zu mehr Haushaltsdisziplin. Dagegen sei durch die Schaffung des neuen Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zum Beispiel noch nicht eine einzige neue Wohnung entstanden. Außerdem kritisiert die Partei die Lernqualität an Schulen: die Klassen seien nicht homogen, das mache sich vor allem an den Grundschulen bemerkbar. Deshalb schlägt die AfD ein verbindliches Vorschuljahr an Kindergärten vor, das mit einem Abschlusstest enden solle. Man müsse Kinder grundschulfähig machen und die Sprachdefizite vor der Einschulung ausgleichen. Der baden-württembergische Landtag berät ab Mittwoch über den Haushalt für 2022.