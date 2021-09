AfD Baden-Württemberg klagt gegen Einschränkungen für Ungeimpfte

Die AfD-Landtagsfraktion hat nach ihrer Klausurtagung die Haushaltspolitik der Landesregierung kritisiert und außerdem eine Klage gegen Corona-Einschränkungen angekündigt.

Drohende Einschränkungen würden Ungeimpfte ausschließen, sagte der nach eigenem Bekunden ungeimpfte AfD-Abgeordnete und Fraktionsvize Bernd Rupp. Er wolle als Betroffener eine Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) des Landes in Mannheim einreichen, kündigte Fraktionschef Bernd Gögel am Montag in Stuttgart an. Noch sei am VGH nichts eingegangen, sagte eine Sprecherin. Einen möglichen Eilantrag könnte das Gericht noch in diesem Monat behandeln.

Rupp stellt Nutzen einer Impfung in Frage

Rupp beklagte einen "Lockdown für Ungeimpfte", den "Impfzwang durch die Hintertür" und die Spaltung in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Er sei selbst nicht geimpft, da die Kosten und Risiken einer Impfung den Nutzen aus seiner Sicht überwögen. Er sei 31 und kerngesund, das Risiko einer schweren Erkrankung sei sehr gering. Auf einen Platz auf der Intensivstation wolle er dennoch nicht verzichten, sagte er auf Nachfrage. Die allermeisten Einweisungen von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen erfolgen, weil sie ungeimpft sind.

Krankenhäuser in vierter Welle

So sieht der Leiter des Stuttgarter Klinikums, Jan Steffen Jürgensen, die Krankenhäuser in der Landeshauptstadt in einer vierten Corona-Welle. Die größte Aufgabe sei nun, "den Routine-Betrieb für alle anderen ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Covid-Kranken gerecht zu werden." Im Stuttgarter Klinikum würden derzeit 32 an Covid-19-Erkrankten stationär behandelt, 14 davon auf der Intensivstation. Nun bleibe zu hoffen, "dass die vierte Welle flach ausfällt", sagte Jürgensen. "Da können alle ihren Beitrag dazu leisten", sagte Jürgensen. Er hofft, dass sich noch mehr Menschen für eine Impfung entscheiden.

AfD-Fraktion kritisiert Haushaltspolitik

Neben den Maßnahmen gegen die Pandemie hat die AfD-Fraktion auch die Finanzpolitik der Landesregierung kritisiert. Der AfD-Abgeordnete Reiner Podeswa aus Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) warf Grün-Schwarz angesichts größerer Haushaltsreste vor, Geld zu verstecken. Gegen den Haushalt habe die Fraktion schon Klage eingereicht. Kritik gab es auch an der Schulpolitik und der Energieversorgung in Baden-Württemberg