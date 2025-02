AfD-Hochburg Hügelsheim: Warum viele Wähler blau gewählt haben

per Mail teilen

In Baden-Württemberg hat die AfD nur geringfügig schlechter abgeschnitten als im Bund. Ein Ort, in dem die AfD besonders viele Stimmen bekam, ist die Gemeinde Hügelsheim im Kreis Rastatt. Vor allem in einer früheren Siedlung kanadischer Streitkräfte gingen die Zahlen für die AfD durch die Decke.