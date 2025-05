Die Wahlversammlung der baden-württembergischen AfD hat in Heilbronn Landeschef Markus Frohnmaier zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt. Er erhielt eine Gegenstimme.

Markus Frohnmaier geht als Spitzenkandidat der baden-württembergischen AfD in die Landtagswahl 2026. Bei einem Parteitreffen in Heilbronn stimmten die knapp 400 Delegierten am Samstag mit nur einer Gegenstimme für den 34-Jährigen. Frohnmaier hat allerdings keine realistischen Chancen, Ministerpräsident zu werden, da die anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausschließen.

AfD laut SWR-Umfrage bei 19 Prozent im Land

In seiner Rede gab sich der frischgekürte Spitzenkandidat siegessicher. "Zusammen werden wir bei der Landtagswahl das beste Ergebnis in der Geschichte der Südwest-AfD einfahren", so Frohnmaier. Die Partei, die in Baden-Württemberg als rechtsextremistischer Verdachtsfall gilt, liegt nach der letzten repräsentativen Umfrage im Auftrag des SWR mit 19 Prozent nur noch knapp hinter den Grünen auf Rang drei.