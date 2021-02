Nach der Attacke auf einen AfD-Wahlstand am Samstag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) fordert die Partei Alternative für Deutschland (AfD) mehr Polizeischutz im Landtagswahlkampf.

"Wahlen sind nicht demokratisch, wenn Landtagskandidaten befürchten müssen, im Wahlkampf von Extremisten krankenhausreif geprügelt zu werden", sagte der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier am Montag.

Schläge und Tritte auf AfD-Politiker

Eine Gruppe von 15 bis 20 Menschen hatte nach Polizeiangaben in Schorndorf den Landtagskandidaten für den Wahlkreis Schorndorf, Stephan Schwarz, zu Boden gerissen und geschlagen. Auf dem Schorndorfer Marktplatz hatten mehrere Parteien am Samstagvormittag Wahlstände aufgebaut, darunter auch die AfD. Die Gruppe hätte die AfD-Politiker sofort angegriffen, so Jürgen Braun, AfD-Vorsitzender des Rems-Murr-Kreises und Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Waiblingen gegenüber dem SWR: "Das ging innerhalb von drei, vier Sekunden, da wurden sie bereits gewalttätig - ohne irgendeine Ankündigung." Braun habe gesehen, wie der 36-jährige Parteikollege Schwarz am Boden gelegen habe, mit Stangen und Tritten sei er malträtiert worden. Der verletzte AfD-Politker kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, konnte am Montag aber die Klinik verlassen.

Partei kritisiert Innenministerium wegen mangelnder Sicherheit

Die Polizei müsse eine angemessene Bewachung der Wahlkampfstände gewährleisten. "Tut sie das nicht, werden wir in Zukunft den Schutz unserer Mitglieder selbst organisieren müssen", so der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Frohnmeier. Immer wieder käme es zu gewalttätigen Übergriffen und die Regierung unternehme nichts dagegen. "Die Alternative für Deutschland wird deutschlandweit attackiert und bedroht", meinte auch AfD-Politiker Braun. Es gäbe immer wieder Gewaltgesuche und -aktionen, man werde von Gruppen an Ständen körperlich attackiert. Aus der AfD werden derweil erste Rücktrittsforderungen an Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut.

Polizei ermittelt Tatverdächtige in Antifa-Szene

Inzwischen hat die Polizei fünf Tatverdächtige aus der linken Antifa-Szene vorläufig festgenommen. Sie sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. "So wie wir unterrichtet wurden, sind die Personen sehr zielstrebig auf den Wahlwerbestand zugegangen und haben unvermittelt diesen angegriffen", so Rudolph Biehlmaier vom zuständigen Polizeipräsidium Aalen. Der Sachverhalt sei noch nicht hunderprozentig verifiziert, man habe aber bereits Zeugenhinweise bekommen. Die Polizei will den Angriff in Schorndorf ausdrücklich nicht mit anderen Vorfällen zusammenbringen, wie beispielsweise der Attacke auf einen rechten Daimler-Betriebsrat am Rande einer Demo gegen die Corona-Beschränkungen letzten Mai.

Stadt will Resolution gegen Gewalt verabschieden

Die Stadt Schorndorf hat angekündigt, alles Notwendige zur Aufklärung beizutragen. Man wolle in den kommenden Wochen alles tun, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, so der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD): "Man kann das nur aufs Allerschärfste auch verurteilen. Gewalt ist nie ein Mittel der Auseinandersetzung in der Politik". Am Donnerstag werde man in der Gemeinderatssitzung eine Anti-Gewalt-Resolution verabschieden, kündigte der Bürgermeister an.