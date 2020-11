Die Suche nach einem Veranstaltungort für den Parteitag der baden-württembergischen AfD war erfolgreich. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat einer Versammlung in Heilbronn stattgegeben.

Seit Längerem ist der baden-württembergische Landesverband der AfD auf der Suche nach einem Veranstaltungsort für seinen geplanten Parteitag. Nun ist er in Heilbronn fündig geworden. Der Landesverband setzte sich vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart mit der Forderung durch, noch in diesem Jahr eine Versammlung mit 1.200 Personen abhalten zu dürfen. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Veranstaltung soll in einem Zelt auf der Theresienwiese in Heilbronn noch vor Weihnachten stattfinden. Ein konkretes Datum steht noch nicht fest.

Die Heilbronn Marketing GmbH, die für die Planung von Veranstaltungen auf dem städtischen Gelände zuständig ist, soll von der Stadt Heilbronn nun die entsprechenden Anweisungen erhalten. Die Stadt will nach Angaben von Freitag nicht gegen die Entscheidung vorgehen.

AfD: Göppingen als Standort für Landesparteitag bevorzugt

Auch in Göppingen hatte sich die Landes-AfD beworben. Geplant war ein Landes- oder Programmparteitag am 5. und 6. Dezember als Präsenzveranstaltung. Dies sei laut der Stadt Göppingen wegen der Corona-Auflagen nicht möglich. Ein offizielles Verbot sei aber noch nicht erteilt worden, so ein Sprecher der Stadt. Man wolle im Falle eines Verbots juristisch dagegen vorgehen, sagte eine Sprecher der Landes-AfD. Der Standort in Göppingen würde statt in einem Zelt in der EWS-Arena stattfinden und werde deshalb bevorzugt.

Die AfD hatte zuletzt den bereits angekündigten Parteitag am 12. und 13. Dezember in der Messe Stuttgart wegen technischer Probleme bei der Versendung der Einladungen in den Februar verschoben. Dort sollten die Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt werden.