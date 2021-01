per Mail teilen

Die AfD hat am Sonntag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zu ihrer ersten größeren Wahlkampfveranstaltung zur bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg eingeladen. Trotz anhaltendender Kritik versammelten sich mehr als hundert Mitglieder im Congress Centrum. Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" protestierte vor Ort gegen die Präsenzveranstaltung.