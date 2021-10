Mobilitätswende: Landesregierung weist AfD-Vorwurf zurück

Die grün-schwarze Landesregierung hat in der Landtagsdebatte am Mittwoch Vorwürfe der AfD zurückgewiesen, dass die Mobilität in Baden-Württemberg aufgrund der Energiewende unbezahlbar werde. Die AfD hatte geäußert, dass steigende Spritpreise und die CO2-Abgabe das Autofahren immer teurer machen würden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) reagierte auf den Vorwurf der Oppositionspartei: Der Horizont der AfD reiche nicht über das Preisschild an der Tankstelle hinaus. Auch Menschen mit geringem Verdienst müssten mobil sein. Die Hälfte der unteren Einkommensgruppen habe kein Auto, so Hermann. Auch für sie müsse Mobilität bezahlbar sein, deshalb benötige man ein gutes Netz im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Auch Vertreter von CDU und SPD sprachen sich dafür aus. Die FDP fordert dagegen mehr Engagement bei der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren anstatt Prämien für den Kauf von Elektroautos.