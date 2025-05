per Mail teilen

Der Verfassungsschutz stuft die AfD neuerdings als "gesichert rechtsextremistisch" ein. Politiker aus BW begrüßen die Entscheidung - von der AfD kommt scharfe Kritik.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD am Freitag als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft . Bereits seit 2021 gilt die Partei als rechtsextremer Verdachtsfall. Seither darf der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel verwenden, um Informationen über die AfD zu sammeln. Dass die AfD jetzt als gesichert rechtsextremistisch gilt, liege unter anderem am "ethnisch-abstammungsmäßigen Volksverständnis" der Partei, wie es in einer Mitteilung des Verfassungsschutzes heißt. Diese grenze Menschen aufgrund ihrer Herkunft aus und sei nicht mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung vereinbar.

Die neueste Entscheidung des Verfasschutzes bezieht sich auf die gesamte Partei. Derweil wird der baden-württembergische Landesverband bereits seit 2022 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

Landtagspräsidentin stellt sich hinter die Entscheidung

Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) begrüßte die neue Einstufung. "Richtig so!", schrieb Aras auf der Social Media Plattform X. Dabei richtete die Stuttgarterin ihren Post auch an CDU-Politiker Jens Spahn.

Dieser hatte sich vor Kurzem für eine Normalisierung im Umgang mit der AfD ausgesprochen . "Die AfD ist eben keine normale Oppositionspartei wie jede andere, sie hat sich in den letzten Jahren immer mehr radikalisiert und steht weit außerhalb der Werte des Grundgesetzes", schrieb Aras.

Stuttgarter Linken-Politiker fordert AfD-Verbot

Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano (Linke) verwies auf X auf die Folgen, die die Verfassungsschutz-Entscheidung nun haben müssten. Man werde sich entweder positiv oder negativ an diesen Tag erinnern. "Positiv, wenn aus dem Bundestag heraus ein Verbotsverfahren gestartet wird oder negativ, wenn man sich verängstigt wegduckt und der rechtsextremen AfD die Machtergreifung ermöglicht", schrieb Pantisano am Freitag.

Die Linke setze sich für ein derartiges Verbotsverfahren ein. Pantisano forderte die Bürgerinnen und Bürger außerdem dazu auf, ihren Wahlkreis-Abgeordneten zu schreiben und diese zum Handeln zu drängen.

AfD-Politiker erheben Vorwürfe gegen Verfassungsschutz

Anton Baron, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag, kritisierte die Einstufung durch den Verfassungsschutz hingegen scharf. Baron sieht insbesondere die geschäftsführende Innenministerin Nancy Faeser (SPD) für die Entscheidung des Verfassungsschutzes verantwortlich.

"Diese Entscheidung ist wohl als letztes Zucken vom sogenannten Faeserland zu bewerten", sagte Baron am Freitag. Diesbezüglich wiederholte er den immer wieder von AfD-Funktionären vorgebrachten Vorwurf, dass der Verfassungsschutz von Weisungen des Innenministeriums abhängig und dessen Entscheidungen politisch motiviert seien.

Emil Sänze, AfD-Co-Landesvorsitzender, schlug in die gleiche Kerbe. Die Argumentationskette des Verfassungsschutz stehe auf "gläsernene Füßen", sagte Sänze am Freitag. Der Vorwurf, dass seine Partei gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung verstoße, sei unbewiesen.

Faser wehrt sich gegen Vorwürfe

Innenministerin Faeser wehrt sich gegen die Vorwürfe und betonte, dass der Verfassungsschutz, die Entscheidung über die AfD selbst getroffen habe. "Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen klaren gesetzlichen Auftrag, gegen Extremismus vorzugehen und unsere Demokratie zu schützen", sagte sie laut einer Mitteilung.

Es hat keinerlei politischen Einfluss auf das neue Gutachten gegeben.

Die neue Einstufung sei das Ergebnis einer umfassenden Prüfung - diese sei in einem 1.100-seitigen Gutachten festgehalten.