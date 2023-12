Ärzte in BW streiken für bessere Bedingungen für Hausärzte

Auch in Baden-Württemberg streiken von Mittwoch bis Freitag viele niedergelassene Hausärzte - so wie Michael Eckstein aus Reilingen bei Heidelberg. Zuviel Bürokratie und aufgezwungene Digitalisierung machen den Beruf immer unattraktiver, so Eckstein. In Baden-Württemberg fehlen bereits jetzt 1.000 Hausärzte, sagt der Mediziner. Besserung ist kaum in Sicht. Gegen finanzielle Nachteile aufgrund politischer Entscheidungen, wie beispielsweise durch die Neupatientenregelung, wollen Eckstein und seine Kolleginnen und Kollegen mit dem Streik ebenfalls ein Zeichen setzen.