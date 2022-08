Streit um Homöopathie - BW-Ärztekammer hält an Aus für Weiterbildung fest

2022-08-21 SWR1 Sonntagmorgen – Standpunkt Übergewinnsteuer

MoVo:

2,4 Cent pro Kilowattstunde – so hoch wird ab Oktober die Gasumlage. Und die belastet Familien mit mehreren hundert Euro im Jahr. Deshalb wird viel diskutiert über Entlastungen gerade für mittlere und untere Einkommen, aber auch darüber, woher die Milliarden für die Entlastung denn kommen sollen. Und da fällt immer wieder der Begriff „Übergewinnsteuer“. Diese Steuer soll vor allem die Gewinne von Energiekonzernen abschöpfen, die in Folge des Ukrainekrieges rasant gestiegen sind. Die „Übergewinnsteuer“ ist heftig umstritten, trotzdem findet mein Kollege Mark Kleber sie eine richtige Idee.

„Übergewinnsteuer", ja, ist komplex, aber erst mal geht es ganz einfach um zwei Fragen: Was ist gerecht? Und: was ist machbar? Das mit der Gerechtigkeit ist so eine Sache, aber eines ist unbestritten: Gerade die Energiekonzerne machen einen Riesengewinn. Ohne, dass sie dafür etwas Besonderes geleistet hätten, wie z.B. einen bahnbrechenden Impfstoff entwickelt. Sie profitieren einfach vom Krieg. Andererseits werden gerade ärmere Haushalte ab dem Herbst massiv unter den höheren Energiepreisen leiden. Und diese Schere finde ich persönlich nicht gerecht. Deshalb fände ich es gut, wenn Konzerne ihre Rekordgewinne nicht komplett einstecken, sondern einen Teil davon abgeben, damit der Staat damit wiederum Leute entlasten kann. Man könnte das vielleicht auch Solidaritätssteuer nennen. Nach einer neuen Studie könnte der deutsche Staat mit einer solchen Abgabe auf Krisengewinne bis zu hundert Milliarden Euro im Jahr einnehmen. Theoretisch. Aber geht das auch praktisch? Kritiker sagen: Die Tücke liegt im Detail. Und da haben sie recht. Denn: Wie z.B. berechnet man den Übergewinn? Für welche Unternehmen oder Branchen soll die Steuer gelten? Wäre sie überhaupt verfassungsgemäß? Alles berechtigte Fragen. Aber: Es geht! Das zeigen Beispiele aus anderen Ländern. Italien und Großbritannien zum Beispiel haben bereits eine Übergewinnsteuer eingeführt. In Großbritannien hat sie sogar eine lange Tradition. In dieser Krise braucht der Staat zusätzliche Einnahmen. Deshalb bin ich dafür, dass diejenigen, die von der Krise massiv profitieren, auch stärker helfen, ihre Folgen abzumildern. Der soziale Frieden hängt für mich auch davon ab, wie in dieser Frage soziale Gerechtigkeit aussieht. Also: Warum versuchen wir es nicht einfach?