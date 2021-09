Ärzte in Baden-Württembergs Krankenhäusern beklagen übermäßig viele Überstunden

In den Kliniken in Baden-Württemberg schiebt die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte Überstunden. 60 Wochenstunden sind keine Seltenheit. Das zeigt eine Umfrage eines Ärzteverbands.

Knapp zwei Drittel der Ärztinnen und Ärzte an Krankenhäusern in Baden-Württemberg arbeiten mindestens 51 Stunden wöchentlich. Das geht aus einer Umfrage des Landesverbands des Marburger Bunds hervor, die am Donnerstag in Stuttgart vorgestellt wird. Ein Fünftel der Befragten kommt auf mehr als 60 Stunden. Mehr als zweieinhalbtausend Mitglieder des Landesverbands beteiligten sich an der Umfrage über die Arbeitssituation der Ärztinnen und Ärzte im Land.

Sitiuation an Universitätskliniken besonders angespannt

Neben langen Arbeitszeiten hat der Marburger Bund nach befristeten Verträgen gefragt. Besonders an den Universitätskliniken ist die Situation nach Angaben des Verbands dramatisch.

Mehr als 50.000 Ärztinnen und Ärzte gibt es in Baden-Württemberg - zu wenige, sagt die Kassenärztliche Vereinigung. Das betrifft auch Hausärzte. Das SWR Fernsehen berichtete vor gut einer Woche, wie in Aichtal (Kreis Esslingen) um neues Fachpersonal geworben wird.

Der Marburger Bund ist der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands, sein baden-württembergischer Landesverband sitzt in Kirchheim unter Teck. Der Verband setzt sich für die beruflichen und sozialen Interessen der Ärzte ein, beispielsweise bei Tarifverhandlungen.