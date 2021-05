Die Kassenärzte erwarten durch die Freigabe von Astrazeneca einen "erhöhten Andrang in den Arztpraxen". Einzelne Impfzentren bieten gleichzeitig nur noch wenige Erstimpftermine an.

Nach der Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs für alle Menschen in Deutschland erwarten die Praxen eine noch stärkere Nachfrage nach einem Impftermin. "Sicherlich wird es dadurch zu einem erhöhten Andrang in den Arztpraxen kommen", sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Freitag in Stuttgart. Er gehe aber gleichfalls davon aus, dass die Arztpraxen auch entlastet werden, weil sie nicht mehr Patientinnen und Patienten nachtelefonieren müssten, um Impfwillige für Astrazeneca zu finden.

Gleichwohl bat der Sprecher der KVBW die Patienten weiter um Geduld. "Die Aufhebung der Impfpriorisierung führt nicht dazu, dass jetzt auch alle schnell geimpft werden. Dadurch stehen nicht mehr Impfstoff und auch nicht mehr Termine zur Verfügung."

Die Aufhebung der Priorisierung von Astrazeneca gilt in Baden-Württemberg derzeit nur für die Impfungen in Arztpraxen. In den Impfzentren gilt weiterhin für alle Impfstoffe gegen das Coronavirus die Priorisierung.

Gegen das Präparat des britisch-schwedischen Pharmakonzerns gibt es teils erhebliche Vorbehalte. Es wird nach dem Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn bei jüngeren Geimpften nur noch für über 60-Jährige empfohlen. Andererseits gibt es viele Jüngere, die sich gern damit impfen lassen würden, aber in der Impfreihenfolge bisher noch nicht dran waren.

Lucha kritisiert Spahn wegen Liefermengen

Zuvor hatte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) den Bund generell aufgefordert, mehr Impfstoff zu liefern. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verlangte Lucha, die Impfstoffmengen für Baden-Württemberg um 100.000 Dosen zu erhöhen. Die Impfzentren des Landes seien in der Lage, wesentlich mehr Impfungen durchzuführen. Bis zu 420.000 Menschen könnten dort pro Woche geimpft werden. Der Hausärzteverband hatte sich der Forderung Luchas angeschlossen.

Teilweise weniger Termine für Erstimpfungen angeboten

Bundesgesundheitsminister Spahn habe für Mai so viel Impfstoff versprochen, dass man nicht mehr wisse, wohin damit, so Lucha. Aber bisher habe der Bund die Liefermengen nicht erhöht. Aufgrund des Versprechens habe Baden-Württemberg die Impfzentren angewiesen, keine Rückstellungen mehr für Zweitimpfungen zu machen. Und jetzt entstünden Engpässe. Der Minister räumte ein, dass in einzelnen Impfzentren des Landes nur noch wenige Erstimpftermine angeboten würden. Das liege daran, dass der Bund nicht mehr Impfstoff liefere.