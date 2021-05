Der Andrang in den Arztpraxen in Baden-Württemberg ist groß. Viele Menschen wollen einen Corona-Impftermin ergattern. Was bedeutet das für alle anderen Krankheitsfälle?

"Durch den Ansturm der Impfwilligen ist die Regelversorgung massiv gestört", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, am Donnerstag auf SWR-Anfrage. Die Mangelverwaltung der Vakzine bei gleichzeitiger ärztlicher Grundversorgung bringe den Praxisbetrieb an seine Grenzen. "Aber es darf nicht sein, dass Patienten mit Arthrose, Bluthochdruck, Asthma oder Depressionen nicht nur seit Monaten auf eine Impfung warten, sondern auch bei ihrer Therapie Abstriche hinnehmen müssen", so Brysch.

Patientenschützer sehen wachsende Hilflosigkeit

Laut Brysch wächst die Hilflosigkeit der Patientinnen und Patienten gerade, weil außer dem Notruf alle anderen klassischen Wege überlastet sind. "Es ist unzumutbar, wenn Menschen ohne Internet-Zugang versuchen, ihre Arztpraxis zu erreichen, hier aber jetzt die Kontaktaufnahme nur noch per E-Mail möglich ist. Der Sicherstellungsauftrag ist massiv gestört, den die Kassenärztlichen Vereinigungen vertraglich zugesichert haben. Doch weder die Krankenkassen noch die Politik unternehmen etwas."

Lockerung der Priorisierung löste Andrang aus

Stiftungs-Vorstand Brysch nennt ein Beispiel für die alltäglichen Probleme: "Am Patientenschutztelefon schildern immer mehr junge und alte Impfberechtigte ihre Hilflosigkeit. Wenn eine 24-jährige, im Lebensmittel-Einzelhandel beschäftigte COPD-Patientin noch kein Impfangebot hat, ist die wachsende Verzweiflung bei zahlreichen Betroffenen mehr als nachvollziehbar." COPD (englisch: "chronic obstructive pulmonary disease") ist eine chronische Erkrankung der Lunge, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind.

Brysch sieht die Politik in der Verantwortung: "Der Andrang in den Praxen wurde ausgelöst, weil Bund und Länder auf Drängen der Kassenärztlichen Vereinigungen die Priorisierung trotz Impfstoffmangels lockerten. Anders als die Hausärzte haben die Kassenärztlichen Vereinigungen das ethische Fundament der Impfpriorisierung untergraben. Schließlich sollten zuerst gefährdete Personen und systemrelevante Berufsgruppen geschützt werden."

Hausärzte an der Belastungsgrenze

In den Hausarztpraxen stehen derzeit die Telefone nicht mehr still. "Die Hausärztinnen und Hausärzte in Baden-Württemberg operieren an der Belastungsgrenze", sagte Manfred King, Pressesprecher der Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, dem SWR. Im Moment bestimmen die Corona-Impfungen und die hohe Nachfrage den Alltag in den Praxen. Chronisch kranke Patientinnen und Patienten würden aber immer noch gut versorgt werden, so King. "Sie haben in der Regel einen engen Kontakt zu den Medizinerinnen und Medizinern. Und sie vereinbaren meist direkt Folgetermine für die Behandlung."

Im Notfall den Notruf wählen

Schwierig könne es allerdings für die Menschen werden, die nicht so oft zum Arzt gehen oder keinen Hausarzt haben. Diese Patientinnen und Patienten sollten dann per E-Mail eine Terminanfrage stellen oder auf dem Anrufbeantworter um Rückruf bitten, riet King. "Wenn es ganz schlimm ist, sollten sie natürlich den Notruf 110 wählen oder die Patientenservice-Nummer 116 117", sagte der Sprecher des Hausärzteverbands Baden-Württemberg.

Derzeit kein Versorgungsproblem

Ein Versorgungsproblem sieht King derzeit noch nicht - das könne aber noch kommen. Die Corona-Impfungen seien für die Ärztinnen und Ärzte eine schwer kalkulierbare Aufgabe. Weil insgesamt zu wenig Impfstoff geliefert werde und weil oft Lieferzusagen doch nicht eingehalten würden, sei der organisatorische Aufwand immens. Es würden Termine mit den Patientinnen und Patienten vereinbart, müssten dann oft wieder abgesagt und neu koordiniert werden. Außerdem müssten auch noch die Zweit-Impfungen durchgeführt werden. Das alles sei eine gewaltige Mehrarbeit. Laut King wurden in den Hausarztpraxen in Baden-Württemberg zu Wochenbeginn an einem Tag mehr Corona-Impfungen durchgeführt als in den Impfzentren.

Digitaler Impfpass bereitet Hausärzten Sorge

Als "kleinen Hoffnungsschimmer" bezeichnet King die Ankündigung, dass ab Juni deutlich mehr Corona-Impfstoff ausgeliefert werden soll. Allerdings sieht der Hausärzteverband Baden-Württemberg bereits das nächste große Problem: den digitalen Impfpass. Hier seien die Medizinerinnen und Mediziner nicht zuständig, heißt es in einer Pressemitteilung. "Der Hausärzteverband Baden-Württemberg lehnt das Befüllen des digitalen Impfpasses ab. Die Praxen dokumentieren ihre Impfungen im gelben Impfausweis. Eine weitere extreme bürokratische Belastung, wie das Übertragen der Impfungen in den E-Impfpass ist den Praxen in der aktuellen Lage nicht zumutbar", so Berthold Dietsche, erster Vorsitzender des baden-württembergischen Hausärzteverbandes, am Donnerstag.

Die Hausärztinnen und Hausärzte benötigten die Zeit für ihre Patientinnen und Patienten, ergänzte Frank Dieter Braun, zweiter Vorsitzender des Verbands: "Wir können nicht noch hoheitliche Aufgaben von anderen Institutionen übernehmen." Die Terminvergabe und das Impfgeschehen bringe die Praxen an ihre Belastungsgrenzen. "Eine weitere bürokratische Zusatzaufgabe würde den Rahmen sprengen und zu Lasten der Versorgung gehen."