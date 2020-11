Sie spielen die Folgen einer Covid-19-Erkrankung herunter oder vermuten dunkle Mächte am Werk: Die Landesärztekammer warnt vor Ärzten, die offenbar falsche Informationen streuen.

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg berichtet von zahlreichen Beschwerden über Ärzte, die die Gefahren und Risiken der Corona-Pandemie herunterspielen, sie leugnen oder in Verschwörungsmythen einbetten. "Diese Ärztinnen und Ärzte äußern sich unter anderem dahingehend, dass sie Covid-19 als ungefährlich deklarieren sowie aktuelle Forschung zum Virus und die Sinnhaftigkeit von Impfungen infrage stellen", sagte ein Sprecher der Kammer in Stuttgart. Es handele sich um persönliche Einzelmeinungen.

Falschinformationen und Glaube an "dunkle Mächte"

Der Großteil der mehr als 70.000 Ärzte im Land finde es mehr als bedauerlich, dass Vertreter des Berufsstandes Gefahren durch das Coronavirus verharmlosten, den Glauben an angeblich dahinter steckende "dunkle Mächte" verbreiteten und wissenschaftlich erwiesenermaßen falsche Informationen streuten. Die Mehrheit der Ärzte arbeite in der medizinischen Versorgung in Kliniken, Praxen, Behörden und an anderen Stellen, oft am Rande der eigenen Belastbarkeit.

"Sie empfinden das Verdrehen der Wirklichkeit als Zumutung", so der Sprecher der Landesärztekammer. "Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie selbst die Corona-Gefahr tagtäglich miterleben, mit erhöhtem Ansteckungsrisiko konfrontiert sind und nicht nur Patienten, sondern auch Mitarbeiter bestmöglich vor dem Virus schützen müssen und wollen."

Falsche Atteste gegen die Corona-Maskenpflicht

Zuletzt waren einzelne Ärzte in Baden-Württemberg auch deshalb negativ aufgefallen, weil sie ohne medizinischen Grund Atteste gegen die Maskenpflicht ausgestellt hatten. Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft unter anderem Fälle in Hechingen (Zollernalbkreis).