Unmut über Herre-Flug in die USA

Der Auftritt von Max Herre vor einer Baden-Württemberg-Delegation in den USA sorgt weiter für Ärger. Eine Landeseinrichtung hat Anreise und Übernachtung bezahlt.

Das Staatsministerium hat den Auftritt von Max Herre in Los Angeles nicht direkt finanziert. Das Deutsch-Amerikanische Zentrum hat die Kosten für Anreise und Übernachtung des Künstlers übernommen. Das sagten ein Regierungssprecher und die Pressesprecherin der Einrichtung dem SWR.

Die Verbindungen zwischen Deutsch-Amerikanischem Zentrum (DAZ) und dem Land Baden-Württemberg sind allerdings eng. Die Einrichtung wird vom Land mitfinanziert. Und ihr Vorstandsvorsitzender Florian Stegmann ist gleichzeitig Chef der Staatskanzlei.

Staatsministerium mit fünfstelligem Betrag beteiligt

Für die gesamte Veranstaltung, bei der unter anderem Max Herre auftrat, hat das Deutsch-Amerikanische Zentrum nach Angaben des Regierungssprechers "einen niedrigen fünfstelligen Betrag" vom Staatsministerium erhalten.

Der deutsche Rapper Max Herre tritt im Goethe-Institut Los Angeles vor der BW-Delegation auf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Nico Pointner

Keine Gage, aber Reisekosten

Eine Gage hat Herre laut DAZ für seinen Auftritt nicht bekommen. "Wir haben das große Glück, dass Max Herre uns in unserem Anliegen, einen neuen Hip-Hop-Jugendaustausch zwischen Baden-Württemberg und Kalifornien aufzubauen, unterstützt, da ihm das Thema am Herzen liegt", sagte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage. Wie hoch seine Reisekosten waren, ist nach wie vor nicht bekannt. Nur soviel: Herre sei "Economy Class" geflogen, so die DAZ-Sprecherin.

Unmut bei der FDP

Der Auftritt des Künstlers bei der Veranstaltung zum Thema Jugendaustausch sorgt bei der Opposition für Unmut: Der FDP-Abgeordnete Erik Schweickert sagte dem SWR, sollte Herre extra für diesen Programmpunkt in die USA eingeflogen worden sein, sei das aus seiner Sicht massiv überzogen.

Aus dem Staatsministerium und vom DAZ heißt es, Herre sei nicht nur am Abend aufgetreten, sondern auch in einem Workshop für Jugendliche zu Gast gewesen.