Der Landesbauernverband hat sich am Mittwoch in Fellbach getroffen. Eines der zentralen Themen: das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden in Baden-Württemberg. Denn da steht eher preiswert und billig im Vordergrund statt nachhaltig und regional. Das mache es den regionalen Landwirten schwer. mehr...