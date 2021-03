Immer mehr Menschen steigen aufs Rad - auch in Baden-Württemberg. Trotzdem hat sich laut einer Umfrage des Allgemeinen deutschen Fahrradclubs unter anderem beim Sicherheitsgefühl in den vergangen zwei Jahren wenig verändert.

Bei der Umfrage des Allgemeinen deutschen Fahrradclubs (ADFC) schnitten Städte und Kommunen in Baden-Württemberg nur mittelmäßig ab. Ein Grund dafür sei, dass der politische Wille fehle. Zwar schnitten einige Städte in der Gunst der Radfahrer sehr gut ab – etwa Spitzenreiter Karlsruhe, wo viele Autospuren in Radwege umgewandelt wurden. Auch Freiburg, Heidelberg und Konstanz sowie Rutesheim (Kreis Böblingen) schnitten im Vergleich zu anderen Städten ihrer Größe besser ab. In Pforzheim oder Bretten (Kreis Karlsruhe) hingegeben hätten Radfahrer laut der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) öfter den Eindruck, dass für sie nichts getan werde.

Mehrere Ministerien in der Verantwortung

Laut ADFC mangelt es am politischen Willen in den Gemeinden, etwa die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Der Radverkehr, so der ADFC Baden-Württemberg, sei ein Querschnittsthema. Viele CDU-geführte Ministerien hätten dem grünen Verkehrsminister Winfried Hermann aber keine Rückendeckung gegeben. Das Kultusministerium habe die Fahrradprüfung auf einen Tag Unterricht gekürzt. Kleinere Waldwege, die nicht mit dem Fahrrad befahren werden dürften, seien nicht ausgewiesen – hier sei das Ministerium für den Ländlichen Raum in der Pflicht. Und auch in Sachen Fahrradtourismus habe Corona gezeigt, dass das zuständige Justizministerium nachjustieren muss.

Laut ADFC ist nicht nur Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für den Radverkehr zuständig. dpa Bildfunk Picture Alliance

Verband: "Mobilitätswende im Stau"

"Die Mobilitätswende in Baden-Württemberg steckt im Stau", resümiert die ADFC-Landesvorsitzende Gudrun Zühlke das Ergebnis des Fahrradklima-Tests 2020. Bei der Umfrage, an der bundesweit 230.000 Menschen teilnahmen, bewerteten die Radfahrerinnen und Radfahrer in Baden-Württemberg die Städten und Gemeinden mit der Durchschnittsnote 3,8. Damit liege das Land zwar leicht über dem bundesweiten Durchschnitt (4,0), was allerdings nur Kategorien wie "Verfügbarkeit von Leihrädern" oder "Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr" zu verdanken sei – die von den Radfahrenden in Baden-Württemberg besser bewertet werden als in anderen Bundesländern.

"Im eigentlich wichtigen Kernbereich, der Radinfrastruktur, schneidet Baden-Württemberg genauso schlecht ab wie alle anderen", so Zühlke. Im Land, das "Vorradler" sein will, habe sich in den vergangenen zwei Jahren nur wenig verbessert.