Weniger Mitglieder: Aderlass bei Landes-CDU

Die CDU in Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr nicht nur empfindliche Wahlniederlagen hinnehmen müssen, sie hat auch deutlich an Mitgliedern verloren. Ende 2021 hatte die Union noch etwa 55.800 Mitglieder, das ist ein Minus von 3.200 im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang sei vor allem dadurch bedingt, dass ältere Mitglieder verstorben seien, sagte eine Sprecherin zur Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Stuttgart. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liege bei 61 Jahren. Trotz des Minus ist die Landes-CDU weiter die mitgliederstärkste Partei im Land und bundesweit nach der CDU in Nordrhein-Westfalen der zweitgrößte Landesverband. Dagegen können die Landes-Grünen, Koalitionspartner der CDU, auch bei der Mitgliederentwicklung klar zulegen. Die FDP in BW konnte ebenfalls Anhänger dazugewinnen, die SPD immerhin ihren Abwärtstrend abbremsen. Die AfD verlor in Baden-Württemberg fast ein Fünftel ihrer Mitglieder.