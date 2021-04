Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg ist einem Medienbericht zufolge zur Trauerfeier von Prinz Philip am Samstag in Großbritannien eingeladen. "Es ist für mich eine unglaubliche Ehre, dass ich an der Feier in der St. George's Chapel in Windsor teilnehmen darf", sagte der Adlige dem "Hohenloher Tagblatt". Er ist der Großneffe von Prinz Charles. Die Großmutter von Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg war die älteste Schwester von Prinz Philip, dem kürzlich gestorbenen Mann der britischen Königin Elizabeth II.. Prinz Philip und Fürst Philipp trafen sich dem Bericht zufolge mehrmals im Jahr. Gemeinsame Interessen wie die Forstwirtschaft, die Jagd und die Beobachtung von Wildvögeln hätten sie verbunden.