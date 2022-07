Studie: Autofahrer haben große Wissenslücken

per Mail teilen

Eine Studie des Automobil-Clubs ADAC hat Wissenslücken bei Autofahrerinnen und Autofahrern aufgedeckt, auch in Baden-Württemberg. Die Umfrage "Autofahrerwissen 2022" zeige deutlichen Aufholbedarf bei Verkehrsregeln, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Im Vergleich der Bundesländer landete Baden-Württemberg mit durchschnittlich 9,4 von 20 richtigen Antworten auf einem der hinteren Ränge. Bundesweit konnten von den 3.500 Teilnehmenden lediglich zwei Prozent mehr als 80 Prozent der Führerschein-Fragen korrekt beantworten. Im Schnitt wurde nur rund die Hälfte der Aufgaben richtig gelöst. Besonders die Personen, die im Test schlecht abschnitten, hatten ihr Wissen bei einer Selbsteinschätzung im Vorfeld besser als das der anderen Teilnehmenden eingestuft. Am besten schnitten nach den Untersuchungen des ADAC Fahranfängerinnen und Fahranfänger ab.