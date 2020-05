Nach mehr als zwei Monaten mit weitgehend leeren Straßen müssen Autofahrer an Pfingsten wieder mit Staus und vollen Autobahnen rechnen. Der ADAC geht davon, dass sich viele Kurz-Urlauber auf den Weg machen.

"Ein Deutschland-Urlaub mit dem Auto steht hoch im Kurs", sagt Holger Bach vom ADAC Württemberg. "Da Flugreisen ins Ausland aktuell keine Option sind, werden sich viele Deutsche für einen Kurztrip mit dem Auto innerhalb Deutschlands entscheiden." Durch die zunehmende Lockerung der Reiseeinschränkungen und die steigende Zahl der Angebote für Touristen seien daher wieder mehr Fahrzeuge unterwegs. Außerdem beginnen in Baden-Württemberg und auch in Bayern am Wochenende die zweiwöchigen Pfingstferien.

Stauprognose unter anderem für den Großraum Stuttgart

Laut ADAC-Prognose dürfte es vor allem am Freitagnachmittag, am Samstagvormittag und am Montagnachmittag voller werden. Dagegen könnte am Samstagabend, am Sonntag und am Montagvormittag eher freie Fahrt herrschen. Staus drohen laut ADAC vor allem im Großraum Stuttgart (A8/A81), auf der A6 zwischen den Kreuzen Walldorf und Weinsberg, auf der A7 zwischen den Kreuzen Ulm und Feuchtwangen/Crailsheim sowie auf der A8 zwischen Merklingen und Ulm.

An allen Tagen müssen Autofahrer außerdem mit Schwerverkehr rechnen, denn das Lastwagenfahrverbot an Sonn- und Feiertagen ist nach wie vor ausgesetzt.

Reisen in Baden-Württembergs Nachbarländer nicht erlaubt

An den Übergängen zwischen Deutschland und Österreich sowie Deutschland und Frankreich finden nur noch stichprobenartige Kontrollen statt. Die Einreise nach Frankreich, Österreich und auch in die Schweiz ist aber weiterhin nur aus einem nachweisbaren triftigen Grund erlaubt. Touristische Reisen und Ausflüge ins Ausland sind an Pfingsten dementsprechend verboten.