ADAC-Rastplätze-Test 2022: Viele Mängel in BW

Autobahnrastplätze sind bundesweit in einem schlechten Zustand. Das ist das Ergebnis eines Tests des ADAC. In Baden-Württemberg sind sogar zwei Anlagen durchgefallen.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat bei einem bundesweiten Test 50 Rastplätze an stark befahrenen Straßen untersucht. Den Anlagen in Baden-Württemberg stellte er ein gemischtes Zeugnis aus.

Zwei Raststätten in BW fallen beim ADAC-Test durch

Zwei der sieben in Baden-Württemberg untersuchten Rastplätze sind bei dem Test durchgefallen. Damit schneidet das Land etwas schlechter ab als der Bundesschnitt. Der Rastplatz "Neckarblick" an der A81 Stuttgart-Singen etwa sei nicht ausreichend beleuchtet. Zudem sei ein Großteil der Toiletten zum Testzeitpunkt außer Betrieb gewesen. Weil außerdem der Notruf am Rand der Anlage liegt, vergab der ADAC die schlechteste Bewertung "sehr mangelhaft". Auch der Rastplatz Kochertalbrücke an der A6 ist mit dem Urteil "mangelhaft" durchgefallen.

Der Auto Club Europa hat ebenfalls Rastplätze unter die Lupe genommen. Der SWR hat am 9. Juni über die Kontrollen berichtet:

Drei Rastplätze in BW schneiden beim ADAC-Test gut ab

Die Anlagen "Oberfeld" an der A5 bei Bühl, "Linsenbühl" an der A6 bei Mannheim und "Im Rübholz" am der A8 Stuttgart-Ulm erhielten die Note "gut". Beim Rastplatz "Oberfeld" etwa lobte der ADAC, dass die Parkplätze für Autos mit Anhängern und diese für Busse nicht im Parkbereich der Lkw sind.

Laut ADAC gibt es bundesweit rund 1.500 unbewirtschaftete Rastplätze an den Autobahnen. Für den Test wurden 50 Rastplätze entlang der fünfzehn längsten Autobahnen untersucht. Mehr als jede fünfte ist bei dem Test durchgefallen. Der ADAC testete im Juni und Juli bereits zum dritten Mal Rastplätze. Die besten zwei Rastplätze liegen laut dem Test in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Am schlechtesten schnitten zwei in Hessen gelegenen Rastplätze ab. Jede Anlage wurde dabei außerhalb der Ferienzeiten zweimal im Abstand von mindestens einem Tag überprüft.

ADAC: Situation besonders für Menschen mit Behinderung schlecht

Schwierig sei die Situation vor allem für Menschen mit Körperbehinderung: Wenn ein Behinderten-WC an der Autobahn ausgeschildert war, war es in knapp 80 Prozent der Fälle nur eingeschränkt nutzbar. Laut ADAC gab es mal keine Stützgriffe, mal war die Tür zu schmal oder schwergängig, mal gab es keine Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. Am schlechtesten schnitten die getesteten Rastplätze beim persönlichen Sicherheitsempfinden der Nutzerinnen und Nutzer ab.

Das wichtigste Testkriterium war laut ADAC der Zustand der Sanitäranlagen. Mit "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft" fielen hier 14 Rastplätze durch. Nur bei knapp der Hälfte aller Tests gab es keine Beanstandungen der optischen Sauberkeit. Bei 81 Prozent der Anlagen gab es Hinweise auf eine mangelnde Reinigung. Auch die Hygieneproben waren dem Automobilklub zufolge nur bei 18 Prozent unbedenklich.

Wenig Verbesserungen seit letztem Test

Dem Automobilclub zufolge ergaben sich gegenüber dem letzten Test von 2018 "kaum positive Veränderungen". Der ADAC erklärte, er erwarte von der Autobahngesellschaft als neuer Betreiberin der Rastplätze, dass sich der Gesamtzustand der Anlagen deutlich verbessere.