Die Zahl der Pannenhilfen im Straßenverkehr ist 2024 laut ADAC gestiegen. Die Helfer waren fast 500.000 Mal im Einsatz. Dabei stechen die Zahlen der E-Auto-Pannen heraus.

Hohe Einsatzzahlen, defekte Batterien als häufigste Pannenursache und mehr Fahrradpannenhilfe: Das ist die Bilanz des Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) für 2024. Dabei stechen vor allem die Zahlen der E-Auto-Pannen heraus.

Ältere Autos sorgen für mehr Pannen

Im vergangenen Jahr mussten die Helferinnen und Helfer des ADAC in Baden-Württemberg 479.183 Mal ausrücken. Das sind etwa 4 Prozent mehr Einsätze als im Jahr davor. 60 Prozent der Einsätze sind auf das Konto der Pannenhilfe in Württemberg zu verbuchen. Rund 25 Prozent der Einsätze in Baden-Württemberg fanden in Nordbaden statt und 15 Prozent in Südbaden.

Ein Grund für die erhöhte Anzahl der Einsätze ist, dass in Deutschland immer ältere Autos unterwegs sind. Wie der ADAC berichtet, ist der deutsche Durchschnitts-Pkw über zehn Jahre alt. Diese Entwicklung sorge für mehr Pannen.

ADAC: Meiste Einsätze im Januar

In ganz Baden-Württemberg war der Januar der Monat mit den meisten Einsätzen. Dafür sorgten laut ADAC die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. "Je kälter es ist, desto höher ist für gewöhnlich das Einsatzvolumen bei uns", sagt Michael Prelop, Bereichsleiter der ADAC Straßenwacht Württemberg.

Batterie ist am häufigsten schuld

Die häufigste Pannenursache war im vergangenen Jahr eine defekte Autobatterie. Bundesweit machten Probleme mit der Startbatterie 44,9 Prozent der Pannen aus. In 22,1 Prozent der Fälle rückte der ADAC wegen Problemen mit dem Motor aus.

Auch die Zahl der E-Auto-Pannen ist im vergangenen Jahr gestiegen. Bundesweit registrierte der ADAC 43.678 Einsätze bei rein elektrisch angetriebenen Autos. Das sind rund 46 Prozent mehr als 2023. Laut Angaben des Automobilclubs war auch hier die Startbatterie die häufigste Ursache einer Panne.

ADAC: Immer mehr Fahrradpannen in Baden-Württemberg

Die Hilfeleistung fürs Fahrrad wurde 2024 in Baden-Württemberg 894 Mal in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das etwa 50 Einsätze mehr.

"Wir wollen auch bei einer Fahrradpanne so schnell es geht helfen und die Weiterfahrt ermöglichen", sagt Markus Loh, Bereichsleiter Pannenhilfe Baden. Bundesweit war bei mehr als zwei Drittel aller Fahrradpannen ein defekter Reifen der Grund des Notrufs.

Allgemeiner Fahrradclub kritisiert ADAC

Der Fahrradservice für alle Mitglieder des Automobilclubs wurde 2022 eingeführt. Der Allgemeine Deutsche-Fahrradclub (ADFC) befürwortet den Fahrradservice. Auf Anfrage schilderte Tobias Husung vom ADFC Baden-Württemberg, der Service zeige, dass "das Fahrrad in der Alltagsmobilität der Deutschen eine immer größere Bedeutung spielt".

Ganz klare Unterschiede sieht Husung jedoch bei der politischen Ausrichtung beider Klubs. Der Automobilclub setze sich für autofahrende Mitglieder ein. "Dem ADAC sind die Privilegien der Autofahrenden wichtiger als die Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt", sagte Husung dem SWR.