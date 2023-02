per Mail teilen

Die ADAC-Luftrettung ist im Jahr 2022 so oft alarmiert worden wie nie zuvor. In BW hoben die Rettungshubschrauber 2.144 Mal zu Einsätzen ab.

Die Rettungsdienste am Boden seien regional überlastet, außerdem gebe es einen weit verbreiteten Notarztmangel, sagte der Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, Frédéric Bruder, am Donnerstag in Stuttgart.