Sommerferien in BW und Bayern enden: Lange Staus auf Autobahnen erwartet

Am Wochenende enden in Baden-Württemberg die Sommerferien. Auf diesen Strecken müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen.

Zum Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern an diesem Wochenende rechnen Verkehrsexperten erneut mit vollen Autobahnen und langen Staus. Bereits am Freitagnachmittag war beispielsweise die A8 aus Richtung München völlig überlastet, hier gab es rund um das Stuttgarter Kreuz Verzögerungszeiten von über zwei Stunden.

ADAC erwartet lange Staus am Wochenende

Vor allem am Samstagmorgen, -mittag und am Sonntagnachmittag rechnet der ADAC mit sehr langen Staus. Für Sonntag werden zudem wegen des guten Wetters Wochenendausflügler erwartet, weshalb neben den Autobahnen auch die Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete staugefährdet seien. Auch wenn die Hauptreisezeit vorbei ist, sind laut ADAC noch zahlreiche Urlauber unterwegs, die an keine Ferientermine gebunden sind und schönes Wetter für Ausflüge nutzen.

Hier müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen

Ein Nadelöhr ist insbesondere die A8 aus München Richtung Karlsruhe zwischen Merklingen und Mühlhausen rund um den Albabstieg sowie rund um Pforzheim, wo die Autobahn von drei auf zwei Spuren verengt ist. Aber auch auf der A8 und A81 im Großraum Stuttgart müssen Autofahrer das ganze Wochenende über mit Staus rechnen, ebenso wie auf der A5, der Süd-Nord-Verbindung zwischen Basel und Heidelberg.

Immerhin ist mit einer Verbesserung der Verkehrlage auf der A8 zu rechnen, denn die neue Doppel-Anschlussstelle Ulm-West/Ulm-Nord wird an diesem Wochenende für den Verkehr freigegeben - sechs Wochen früher als geplant.

Die besonders belasteten Staustrecken laut dem ADAC im Überblick (beide Richtungen):

Fernstraßen Richtung Nord- und Ostsee und zurück

A1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A3 Passau - Nürnberg - Würzburg

A5 Basel - Karlsruhe

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg

A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig

A81 Singen - Stuttgart

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Fernstraßen im benachbarten Ausland: Österreich, Slowenien, Italien und Schweiz

Auch in Österreich enden Sommerferien

Außer in Bayern und Baden-Württemberg enden die Sommerferien auch in sechs österreichischen Bundesländern, so dass mit einem regen Rückreiseverkehr zu rechnen ist. Zudem dürften auch hier etliche Tagesausflügler und Späturlauber unterwegs sein. Zu den Problemstrecken zählen vor allem die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route und die Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer. Die Grenzwartezeiten dürften zwar kürzer ausfallen als in den letzten Wochen, dennoch könnte es insbesondere an den Autobahnübergängen zu längeren Wartezeiten kommen.

Baustellen behindern Verkehr zusätzlich

Dem ADAC zufolge ist zudem an den mehr als 900 Autobahnbaustellen in Deutschland mit Verzögerungen zu rechnen. Die Bautätigkeit nehme im September immer deutlich zu. Beispielsweise ist die A81 Stuttgart Richtung Singen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20 und 6 Uhr zwischen Oberndorf und Rottweil gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Autofahrer, die eine möglichst verkehrsarme Zeit erwischen wollen, sollten nach Möglichkeit zwischen Samstagnacht und Sonntagvormittag reisen.