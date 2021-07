In den ersten Bundesländern gehen die Sommerferien bald zu Ende, Baden-Württemberg legt am kommenden Wochenende erst los. Mit viel Reiseverkehr und langen Staus rechnet der ADAC.

Baden-Württemberg packt seine Koffer. Am Mittwoch ist der letzte Schultag. Und für viele Familien im Land heißt es dann: Ab in den Urlaub. In den Zeiten der Corona-Pandemie steht Urlaub zu Hause in Deutschland hoch im Kurs. Für die Straßen heißt das: Viele Autos werden auf den Autobahnen in die Ferienregionen im Norden und Süden fahren.

Reisestärkster Tag wohl am Samstag

Letzter Schultag am Mittwoch und dann direkt vom Schulparkplatz in die Ferien: Das ist das Klischee, das so gerne bedient wird, wenn es um den Sommerurlaub geht. Tatsächlich gibt es die großen Ferienstaus aber nicht am Mittwochnachmittag sondern am ersten Ferienwochenende. Der Automobilclub ADAC rechnet damit, dass am Samstag der vollste Tag auf den Straßen in Baden-Württemberg werden wird. Auch auch am Freitag- und Sonntagnachmittag geht der Automobilclub von viel Verkehr aus.

Baden-Württemberg unter den Top 3

Wer nicht auf die Hauptreisezeiten angewiesen ist, könnte im Vorteil sein. Der ADAC rät, statt am Wochenende zum Beispiel auf Dienstag oder Mittwoch auszuweichen. Besonders auf den Baustellen auf der A5 und A6 könnte es längeren Wartezeiten geben. Wer am frühen Morgen oder nach 19 Uhr losfahre, könne Staus ausweichen, rät Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

Wer seine Urlaubsreise mit dem Auto nachts, am frühen Morgen oder in den Abendstunden beginnt, könnte sich den ein oder anderen Stau auf dem Weg in den Urlaubsort ersparen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Baden-Württemberg gehört laut ADAC zu den Top 3 der staureichsten Bundesländer. Wegen der Corona-Pandemie verzichteten viele Menschen auf Flugreisen und verreisten lieber mit dem Auto. Bereits in den Pfingstferien staute es sich an einigen Tagen häufiger als vor der Pandemie. Dieser Trend könnte sich laut den Verkehrsexperten im Sommer fortsetzen. "Von einem großen Chaos mit Staulängen von über 20 Kilometer gehen wir aber nicht aus", sagte Bach.

Auf diesen Strecken rechnet der ADAC mit Staus

Ob von Nord nach Süd oder von Ost nach West: Auf allen Autobahnen aber auch Bundesstraßen muss man mit viel Reiseverkehr rechnen. Diese Strecken gibt der ADAC als mögliche Stauschwerpunkte an:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A3 Frankfurt - Nürnberg – Passau

A5 Frankfurt - Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim - Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg

A 60 Mainz – Rüsselsheim

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A66 Frankfurt – Wiesbaden

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Dichter Reiseverkehr auch im Ausland erwartet

Auch die Autofahrt im benachbarten Ausland könnte Zeit und Nerven kosten. Voll werden laut ADAC vor allem die klassischen Urlauberrouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route. Auch auf den Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen und französischen Küsten und Bergregionen wird viel Verkehr erwartet. Dasselbe gilt für die Fernstraßen in Richtung nordeuropäische Urlaubsziele - darunter dänische, belgische und niederländische Küsten.

DRK Ludwigsburg mit Pilotprojekt im Einsatz

Die Urlaubsfahrt ist oft auch eine Fahrt mit viel Stress: Ungeduldige Kinder, Staus, Unfälle oder eine Panne. Der ADAC hat wie jedes Jahr seine Stauberater an den Wochenenden im Einsatz, um Reisende zu beraten oder bei Pannen zu helfen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) wurde am Montag auch ein Pilotprojekt vorgestellt. Der DRK-Kreisverband Ludwigsburg wird mit seiner Motorradstaffel unterwegs sein, um zum Beispiel Erste Hilfe leisten zu können. ADAC und DRK erinnerten auch daran, bei Staus immer eine Rettungsgasse zu bilden und bei einem Unfall nicht zu gaffen.

Wieder mehr Betrieb an den Flughäfen

Das Corona-Jahr 2020 war für die Anwohner rund um die Flughäfen in Baden-Württemberg insofern angenehm, weil es wohl selten so ruhig war und es wenig Fluglärm gab. Am Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden gab es im vergangenen Jahr in den Sommerferien rund 750 Flüge. Dass nun aber wieder mehr Menschen mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, zeigen die Zahlen dieses Sommers. Da rechnet der Flughafen mit rund 1.100 Flügen.

Auch am Flughafen in Friedrichshafen entspannt sich die Lage. In den Ferien sollen hier rund 180 Flugzeuge ankommen oder abfliegen. Im vergangenen Jahr gab es nur halb so viele Urlaubsflieger am "Bodensee-Airport". An Baden-Württembergs größtem Flughafen Stuttgart hofft man zumindest auf eine Stabilisierung des Luftverkehrs. Prognosen seien aber wegen der Entwicklung des Infektionsgeschehens schwierig, sagte ein Sprecher. Über die Sommerferien sollen rund 9.000 Flieger in Stuttgart landen und starten. Bis zu 250 Maschinen täglich fliegen am ersten Ferienwochenende ab oder kommen an.

Baustellen im Bahnverkehr

Auch die Deutsche Bahn hat sich in Corona-Zeiten auf wieder mehr Reiseverkehr eingestellt. So bietet die Bahn zusätzliche Zugverbindungen an, teilweise werden Zügen verlängert, um das Platzangebot zu erweitern. Behinderungen gibt es im Zugverkehr aber durch verschiedenen Baustellen. Der Bahnhof Rastatt wird zum Beispiel erneuert und barrierefrei ausgebaut. Auf der Rheintalbahn Karlsruhe - Basel werden in den Ferien an mehreren Stellen Gleise und Weichen im Ortenaukreis erneuert. Die Folge ist ein eingeschränkter Bahnverkehr mit ausgefallenen Zügen sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr.