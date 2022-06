Wegen des Energie-Entlastungspakets des Bundes haben Tankstellen in BW pünktlich zum 1. Juni ihre Spritpreise gesenkt. Der ADAC erwartet deshalb Warteschlangen beim Tanken.

Seit Mittwoch gilt in Deutschland der sogenannte Tankrabatt. Der Staat verzichtet für drei Monate auf einen Teil der Steuern, um den Benzinpreis zu senken. Der Tankrabatt soll als Teil des Energiepreis-Entlastungspakets der Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Der ADAC Württemberg rechnet deshalb auch mit Schlangen vor den Tankstellen.

Laut Julian Häußler vom ADAC Württemberg ist es vereinzelt durchaus möglich, dass einzelne Tankstellen quasi leergetankt werden. Man müsse aber keine Angst haben, dass jetzt flächendeckend gar kein Sprit mehr zur Verfügung stünde.

Unklar, wann Preissenkungen an Tankstellen durchschlagen

"Der andere Punkt ist, ob auch wirklich dann schon die günstigen Preise zu haben sind, denn man muss wissen, die Tankstellen haben das Benzin zum alten höheren Preis eingekauft und wollen das im Idealfall auch zu dem alten Preis wegverkaufen," so Häußler. Und erst dann, wenn das neue günstige Benzin da sei, werde man auch die niedrigen Preise an der Zapfsäule sehen. "Wann das genau sein wird, im Laufe des Tages oder vielleicht erst später, das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen," sagt Häußler.

Würden die Unternehmen die Steuersenkung komplett an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterreichen, könnte der Liter Superbenzin um 35 Cent günstiger werden, Diesel um rund 14 Cent. Zumindest zum Teil scheinen die Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne den Rabatt offenbar an die Autofahrerinnen und Autofahrer weiterzureichen.

Tankstellen und Konzerne reichen Tankrabatt offenbar an Autofahrer weiter

Im Zuge der Spritsteuersenkung sind die Preise für Benzin und Diesel am Morgen in den größten Städten des Landes deutlich gesunken. Laut einer Blitzanalyse der Deutschen Presse-Agentur auf Grundlage von Daten des ADAC kostete an sieben von acht geprüften Tankstellen ein Liter Super E10 am Morgen weniger als 1,90. Am Dienstag hatte die Mehrheit der Betreiber noch mindestens 2,10 Euro verlangt.

Nach SWR-Recherchen hatten auch im Raum Ulm hatten viele Tankstellen am Mittwochmorgen bereits ihre Preise gesenkt. In Heilbronn kostete der Liter Diesel zwischen 1,85 Euro und 2,03 Euro. Den Liter Super bekam man an den Tankstellen ab 1,89. Auch in Stuttgart war der Liter Diesel bereits ab 1,85 Euro zu haben. Am Vorabend lag der Literpreis noch bei über zwei Euro. Den Liter Super bekam man morgens an einigen Tankstellen bereits ab 1,78 Euro. Am Vorabend waren die Preise teilweise um bis zu 40 Cent teurer.

Auch in Friedrichshafen (Bodenseekreis) machten sich die Preissenkungen beim Diesel zunächst weniger deutlich bemerkbar. Der Liter kostete zwischen 1,89 Euro und 2,06 Euro. Super bekamen Autofahrende bereits für 1,88 Euro. Am Vorabend kostete der Liter noch 2,16 Euro.

An einigen Tankstellen in Baden-Württemberg sind die Preise dagegen noch nicht günstiger geworden. So zum Beispiel in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis). Dort herrschte am frühen Mittwochmorgen gähnende Leere, der erwartete Andrang blieb noch aus.

Raffinerie erwartet mehr Tanklaster

Viele Fachleute waren davon ausgegangen, dass die Spritpreise am ersten Tag des Tankrabatts nicht abrupt sinken würden. Ein Sprecher des Bundesverbands Freier Tankstellen sagte, man müsse jetzt den niedriger besteuerten Kraftstoff von den Raffinerien und Lagern schnell in die Tankstellen bekommen. Deren Tanks seien zum Teil nur noch bis zu 30 Prozent gefüllt.

Die Mineralölraffinierie - kurz MIRO - mit Sitz in Karlsruhe erwartet deutlich mehr Sprit-Abholungen durch Tankfahrzeuge als an durchschnittlichen Tagen. "Normalerweise kommen pro Tag rund 1.600 bis 1.800 Tanklastwagen zur Raffinerie in Karlsruhe-Knielingen, um Benzin und Diesel für die Belieferung von Tankstellen im Südwesten abzuholen", so eine Sprecherin.