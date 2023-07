Können Arbeitgeber beim derzeitigen Bewerbermangel in vielen Branchen noch wählerisch sein? Sind gute Noten bei der Jobsuche noch wichtig? Der SWR hat bei Firmen in BW nachgefragt.

Ohne gute Noten kein guter Job? Ganz im Gegenteil, sagt der Freiburger Handwerkspräsident Johannes Ullrich: Beim Handwerk zähle nicht, wo die Bewerberin oder der Bewerber herkomme, so Ullrich, sondern wo sie oder er hin will. Geschicklichkeit und Motivation seien wichtig. Dann würde es auch mit den Noten in der Ausbildung klappen, meint der Malermeister. Durch das tägliche Arbeiten, bei dem junge Leute konkret sehen, was sie machen, werden sie besser.

Ein Beispiel hat der Handwerkspräsident auch parat: Ein junger Mann mit einer Fünf in Mathe war ein Jahr bei Ullrich im Malerfachbetrieb in der Ausbildung. Inzwischen würde er in Mathe eine Eins bekommen, ebenso wie auch in Deutsch. Der junge Mitarbeiter sei komplett aufgeblüht. Und das sei kein Einzelfall in Handwerksbetrieben.

Industrie und Handel: Persönlicher Eindruck zählt mehr als alles andere

Auch bei Industriebetrieben und Händlern hat sich einiges verändert: Der Fachkräftemangel stellt den Arbeits- und Ausbildungsmarkt völlig auf den Kopf, sagt Simon Kaiser, Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung bei der IHK südlicher Oberrhein. Statt ausgefeilter Bewerbungsverfahren läuft das dann zum Beispiel "über Apps, wo man direkt in Kontakt treten kann, wo tatsächlich der persönliche Eindruck erst mal alles schlägt." Eine gute Nachricht für all diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen über ihr Zeugnis. Zur Wahrheit gehört aber auch: Noten können Türen öffnen. Bei großen Arbeitgebern in Baden-Württemberg mit vielen Bewerbungen bleiben sie ein Schlüssel, aber letztlich zähle auch, wie bedürftig ein Unternehmen ist, so Kaiser.

„Am Ende des Tages ist die Not das Kriterium vieler Betriebe.“

Bosch: Zeugnis spielt im ersten Schritt eine Rolle

Sabine Schubert ist im Stuttgarter Bosch-Konzern für die Stellenbesetzung in ganz Deutschland verantwortlich. Schulnoten sind wichtig, sagt Schubert, aber sie seien nicht alles. Sie spielten im ersten Schritt eine Rolle, später gehe es eher um Fachliches. Vor allen Dingen darum, ob der oder diejenige auch zu Bosch passe, "zu unseren Werten und unseren Vorstellungen. Wir haben einen Fachkräftemangel und weniger Bewerbungen auf eine Stelle." Das bedeute, dass man beim Bosch-Konzern auch schaue, inwiefern sich die Vorauswahl verändern müsse, auch wenn Noten dabei immer zählten.

"Nichtsdestotrotz, anhand von irgendwas muss die Vorauswahl passieren, und dazu gehören nun mal die Noten. Daran ist nichts zu ändern."

ZF und Trumpf: Noten sind ein wichtiges Kriterium

Beim Technologiekonzern ZF Friedrichshafen am Bodensee ist die Auskunft sehr ähnlich: Noten sind ein wichtiges Kriterium. Später beim Kennenlernen gehe es dann mehr um andere Fähigkeiten. Für den Maschinenbauer Trumpf können Noten einen Hinweis geben, ob jemand für einen Job passt. Am Ende komme es darauf an, wo man einmal beruflich hin will.