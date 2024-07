Für viele Fans war es das Musikereignis des Jahres: Am Mittwoch spielte die Rockband AC/DC in Stuttgart. Mehrere zehntausend Menschen hörten zu, womöglich war es das größte Konzert, das die Stadt bislang erlebt hat. Am Nachmittag blieb das Verkehrschaos aus, im Nachgang an das Konzert gab es allerdings Kritik an der Situation beim Verlassen des Geländes. Viele Fans vermuteten, dass es nach mehr als 50 Jahren Bandgeschichte das letzte Konzert der Band in Baden-Württemberg gewesen sein könnte.