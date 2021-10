Landesregierung gegen Abzocke bei möblierten Wohnungen

Unlautere Mietpreise bei möblierten Wohnungen sollten nach dem Willen von Baden-Württembergs Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) in angespannten Märkten gesetzlich verboten werden. Baden-Württemberg werde sich einem Bundesratsvorstoß aus Hamburg anschließen, mit dem vermieden werden soll, dass Vermieterinnen und Vermieter von möblierten Wohnungen zu hohe Aufschläge für die Möbel verlangen können, sagte Razavi der "Heilbronner Stimme" und dem "Südkurier" (Donnerstag). Die Gesetzesverschärfung würde in Baden-Württemberg in den 89 Städten und Gemeinden greifen, in denen die Mietpreisbremse gilt. Am Donnerstag wollen die Länder im Bauausschuss des Bundesrats beraten, ob sie sich der Gesetzesinitiative von Hamburg anschließen.