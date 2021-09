Überdurchschnittlich viel Abwanderung im Jahr 2020

Nach Berlin hat Baden-Württemberg im Jahr 2020 die stärksten Wanderungsverluste in Deutschland zu verkraften gehabt. Auswertungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigen, dass mehr als 14.000 Menschen aus Baden-Württemberg in andere Bundesländer gezogen als im gleichen Zeitraum aus anderen Regionen Deutschlands zugezogen sind. Dies ist deshalb interessant, da Baden-Württemberg über Jahre hinweg starke Zuwächse durch die Binnenwanderung erzielt habe, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht weiter. Die attraktivste Zuzugsregion Deutschlands ist demnach Brandenburg: Allein im Jahr 2020 zogen demnach rund 19.400 Personen mehr nach Brandenburg, als von dort in andere Bundesländer abwanderten.