Es ist ein Schritt zurück in die Normalität: Beim neuen BW-Cup spielen sechs baden-württembergische Handball-Teams vor Zuschauern. Insgesamt 500 Zuschauer dürfen jeweils in die Halle in Stuttgart. Am Sonntag spielten die HSG Konstanz, HBW Balingen-Weilstetten, der TVB Stuttgart und die Rhein-Neckar Löwen. mehr...