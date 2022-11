Wer in Baden-Württemberg einen positiven Corona-Test hat, soll künftig selbst entscheiden, ob er zuhause bleiben will. Gemeinsam mit drei weiteren Ländern will das Land die Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufheben. Am Freitag gab es dafür Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).