Absichtserklärung unterzeichnet: Rückgabe von Benin-Bronzen im Jahr 2022?

Deutschland und Nigeria haben eine Absichtserklärung zur möglichen Rückgabe von mehr als 1.000 aus dem ehemaligen Königreich Benin geraubten Bronzen unterzeichnet. Das teilte der Informations- und Kulturminister des westafrikanischen Landes am Donnerstag mit. Demnach könnten die Kunstschätze im kommenden Jahr an Nigeria zurückgegeben werden. Der Absichtserklärung solle ein Abkommen zwischen beiden Ländern im Dezember folgen. "Die deutsche Regierung und das deutsche Volk haben einen mutigen Schritt gemacht, indem sie sich bereit erklärt haben, die Artefakte freiwillig und ohne großen Zwang von Seiten Nigerias zurückzugeben", sagte der Minister. Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. An den Gesprächen zur Vorbereitung für Rückgaben beteiligt sich unter anderem auch das Linden-Museum in Stuttgart.