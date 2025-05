Nach den Abiturienten wird es nun auch für die Prüflinge an Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen ernst. Im Fach Deutsch beginnen am Dienstag die Abschlussprüfungen.

Jetzt gilt es: Für viele Schülerinnen und Schülerinnen in Baden-Württemberg beginnen am Dienstag die schriftlichen Abschlussprüfungen. Der Auftakt findet im Fach Deutsch statt.

Nach Angaben des Kultusministeriums treten rund 44.500 Prüflinge unter anderem an Real- und Gemeinschaftsschulen ihre Realschulabschlussprüfung an. Den Werkrealschulabschluss wollen rund 5.100, den Hauptschulabschluss 24.200 Schülerinnen und Schüler absolvieren.

Sachtext, Buchbeschreibung und Aufsatz

Die erste Prüfung im Fach Deutsch besteht aus drei Teilen. Hierbei müssen sich Schülerinnen und Schüler mit einem Sachtext - also zum Beispiel einem Zeitungsartikel - auseinandersetzen. Zudem müssen sie Fragen zu den Romanen "Krummer Hund" von Juliane Pickel oder "Der große Sommer" von Ewald Arenz beantworten. Zu guter Letzt müssen sie einen Aufsatz verfassen, beispielsweise eine Erörterung oder eine Textanalyse.

Warum die Prüfungen im Fach Deutsch beginnen, hat uns Monika Pogodda-Cosic, Schulleiterin der Luise-Bronner-Realschule in Heilbronn, erklärt:



Als nächstes steht am 22. Mai die Englisch-Prüfung an, am 26. Mai geht es um Mathematik. Für die Hauptschüler ist es danach geschafft - die Realschüler und Werkrealschüler müssen am 28. Mai noch einmal an ihr Wahlpflichtfach ran. Anfang Juli kann man optional noch zu einer mündlichen Prüfung antreten.

Kultusministerin Schopper wünscht viel Glück

Auch Landeskultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat den Jugendlichen Mut zugesprochen. "Ich drücke allen Schülerinnen und Schülern die Daumen", so die Politikerin. "Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und auf das Wissen, das Sie sich in den vergangenen Jahren angeeignet haben." Mit dem Abschluss stünden den Absolventinnen und Absolventen dann alle Möglichkeiten offen.