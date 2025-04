In Berlin haben sich am Mittwoch Verhandlerinnen und Verhandler von Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, über den noch Parteimitglieder abzustimmen haben. "Wir haben einen starken Plan", sagte Friedrich Merz, der Kanzler wird und damit als einzige Personalie schon feststeht. Aus Baden-Württemberg kamen mahnende Stimmen - aber nicht an die neue große Koalition, sondern an die Medien. Die sollten der neuen Regierung erstmal eine Chance geben, sagte der CDU Landesvorsitzende Manuel Hagel.