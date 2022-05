Innenministerkonferenz in Rust: Streit um Abschiebungen

Die Innenminister von Bund und Ländern beschäftigen sich zum Abschluss ihrer Frühjahrsklausur in Rust (Ortenaukreis) unter anderem mit Extremismus und Gewalt gegen Frauen.

Zentrales Thema der dreitägigen Tagung ist die statistische Erfassung von Antisemitismus. Es geht aber auch um Hetze im Internet, rechte Chatgruppen und Geldwäsche. Uneinigkeit herrscht bei möglichen Abschiebungen nach Syrien.

Die Innenminister der SPD lehnen Abschiebungen nach Syrien ab - es sei zu gefährlich im Land. Auf Unionsseite heißt es, Abschiebungen sollten zumindest für Straftäter möglich sein. Der Abschiebe-Stopp nach Syrien ist formal ausgelaufen. Die Bundesregierung bleibt aber zurückhaltend.

Streitthema Afghanistan

Konfliktpotenzial besteht auch beim Thema Afghanistan: Die SPD-Minister werben dafür, mehr Ex-Mitarbeiter von deutschen Sicherheitskräften nach Deutschland zu lassen. Die Unionsminister pochen auf die Regelung, wonach nur einreisen darf, wer in den vergangenen zwei Jahren in deutschen Diensten stand. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl von der CDU, der gerade den Vorsitz der Konferenz führt, sieht viel Gesprächsbedarf. Auch der Koalitionspartner in Baden-Württemberg sieht das so. Abschiebungen nach Syrien seien unverantwortlich, sagt Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand. Andreas Stoch, der Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg, verlangt außerdem von der Landesregierung, sich direkt für ehemalige Mitarbeiter der Deutschen in Afghanistan einzusetzen.

Ergebnisse werden am Mittag präsentiert

Am Freitagmittag wollen sie die Ergebnisse und wichtigsten Beschlüsse vorstellen. Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich üblicherweise zweimal im Jahr. Die Beschlüsse der Innenministerkonferenz sind in der Regel nicht bindend.