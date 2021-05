Die 2012 aufgehobene verbindliche Grundschulempfehlung hat sich einer Studie zufolge negativ auf die Lernleistungen der Viertklässler in Baden-Württemberg ausgewirkt. Diese hätten sowohl in Mathematik als auch in den sprachlichen Kompetenzen in ihrer Leistung nachgelassen, berichteten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" unter Berufung auf eine noch unveröffentlichte Studie des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Neben der Lernminderung fühlten sich die Schülerinnen und Schüler allerdings wohler, hätten weniger Notenangst und weniger Sorgen um die eigene Zukunft. Der Bildungsforscher Maximilian Bach habe die Leistungen der Viertklässler in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt untersucht, wo die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zeitgleich abgeschafft wurde. In Wochen umgerechnet fehle in Mathematik der Lernerfolg von fünf Unterrichtswochen, beim Lesen, Zuhören und Rechtschreiben seien es sogar vier bis acht Wochen. Die Grundschulempfehlung ist eine Empfehlung der Lehrerinnen und Lehrer, welche weiterführende Schulart für ein Kind nach der vierten Klasse geeignet ist.