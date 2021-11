Nach den kurzfristigen Absagen der Weihnachtsmärkte aufgrund der aktuellen Corona-Lage bleibt eine große Menge an Lebensmitteln zurück. Die Städte gehen damit unterschiedlich um.

Die dekorierten Buden standen schon, die Waren waren bereit zum Verkauf - doch kurz vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte sagte eine Stadt in Baden-Württemberg nach der anderen ab. Die aktuelle Corona-Lage habe ihnen eine Weihnachtsmarkteröffnung unmöglich gemacht, hieß es beispielsweise in Stuttgart, Reutlingen, Heilbronn oder Pforzheim.

Viele Standbetreiberinnen und -betreiber, Beschickerinnen und Beschicker trafen diese Neuigkeiten unvorbereitet und viele fragen sich, was jetzt aus den bereits besorgten Lebensmitteln wird.

Heilbronn will regionale Lebensmittel auf dem Wochenmarkt verkaufen

Die Stadt Heilbronn macht laut einer Mitteilung den Beschickern eine Reihe von Angeboten, um sie nach der kurzfristigen Absage zu unterstützen.

Unter anderem signalisiert die Stadt die Abnahme verderblicher Ware, die bereits eingekauft worden ist und für die die Beschicker keine Möglichkeit zur Verwertung haben. Die Ware solle einem sozialen Zweck zugeführt werden. Auf die Standgebühren wird verzichtet. Für regionale, selbst erzeugte Lebensmittel soll eine Verkaufsmöglichkeit auf dem Heilbronner Wochenmarkt angeboten werden.

Frust bei den Standbetreibern in Stuttgart

Am Mittwoch sollte der Weihnachtsmarkt in Stuttgart eigentlich starten, bis schließlich - nach der Absage von Esslingen und Ludwigsburg - am Montagabend auch die Absage von Stuttgart kam. Laut Mark Roschmann, dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart, will die Stadt nicht allzu verderbliche Ware - wie beispielsweise Mandeln - über Online-Händler verkaufen.

Verderbliche Lebensmittel wie Würste oder Glühwein kämen zur Tafel. Zum größten Teil würden sie aber im Müll landen, so Roschmann.

Imbissbudenbetreiber in Reutlingen bleibt auf hohen Kosten sitzen

Auch Reutlingen sagte am Dienstagabend den Weihnachtsmarkt kurz vor der Eröffnung ab. Imbissbudenbetreiber Ralph Benda ist frustiert, denn er bleibt wie viele andere Händler auf hohen Kosten sitzen. Was mit den Lebensmitteln passiere, wisse er noch nicht. Außerdem hätten er und sein Team Hotelkosten von 3.500 Euro, die wahrscheinlich niemand übernehmen würde. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck fordert jetzt von der Landesregierung finanzielle Hilfe für Händler und Gastronomen.

Große Enttäuschung bei Budenbesitzern in Pforzheim

Am Mittwochmittag brach auch Pforzheim den Weihnachtsmarkt ab. Bei den Pforzheimer Schaustellern und Budenbesitzern ist die Enttäuschung groß. Viele von ihnen haben fest mit den Einnahmen gerechnet und bleiben nun auf den Kosten sitzen. Manche planen, die Lebensmittel zur Tafel zu bringen.

Weil am Rhein: Mit Ausstellern gemeinsam Lösungen finden

Laut dem Pressesprecher der Stadt Weil am Rhein (Kreis Lörrach), Mirko Bähr, hat die Stadt den Händlern zugesagt, sich an den finanziellen Folgen der Absage zu beteiligen. Gemeinsam mit den Ausstellern wolle man Lösungen finden, um die Schäden abzufedern.