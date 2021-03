per Mail teilen

In Baden-Württemberg werden alle Termine mit dem Coronavirus-Impfstoff von Astrazeneca abgesagt. Grund dafür ist eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts aufgrund von Komplikationen, die nach der Impfung auftraten.

Die Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Astrazeneca werde in Deutschland ausgesetzt, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag mitteilte. Auch in Baden-Württemberg werde laut Landesgesundheitsministerium nicht mit Astrazeneca weitergeimpft.

BW: Erst- und Zweitimpfungen mit Astrazeneca abgesagt

"Selbstverständlich haben wir sofort reagiert und die Impfung in Baden-Württemberg gestoppt. Der Gesundheitsschutz der Menschen steht über allem", sagte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Montag. Alle Termine würden abgesagt, auch jene für die Zweitimpfungen. Die Impfzentren seien bereits informiert worden.

Das schreibt das Landesgesundheitsministerium auf Twitter: Ministerium für Soziales und Integration BW, Twitter, 15.3.2021, 15:58 Uhr

Grund dafür seien neue Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa. Daher halte das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. "Es ist sehr selten aufgetreten", sagt Spahn. Bislang gebe es sieben berichtete Fälle, die im Zusammenhang mit einer Venenthrombose stehen könnten, bei mittlerweile über 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland.

Entscheidung noch im Laufe der Woche?

"Uns allen ist die Tragweite dieser Entscheidung sehr bewusst", fügte Spahn hinzu. Wie viele Impfungen nun ausfallen, blieb offen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken. Folgeimpfungen könnten nach einer positiven Entscheidung der EMA gegebenenfalls nachgeholt werden. Idealerweise komme die Behörde noch im Laufe dieser Woche zu ihrer Entscheidung und Empfehlung, sagte Spahn. Die Expertinnen und Experten müssten auch die Frage klären, ob der Nutzen der Impfung weiterhin größer sei als mögliche Risiken. Denn klar sei: "Auch Nicht-Impfen hat schwere gesundheitliche Folgen", sagte Spahn.

Hinweis des Paul-Ehrlich-Instituts für Astrazeneca-Geimpfte Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca erhalten haben, und bei denen mehr als vier Tage nach der sich stark-anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen auftreten, sich in ärztliche Behandlung begeben sollten.

BW: Täglich 14.000 Erstimpfungen pro Tag weniger?

Bis zum Stopp waren in Baden-Württemberg 14.000 Menschen täglich zum ersten Mal mit Astrazeneca geimpft worden. Zweitimpfungen mit diesem Vakzin gab es im Land bisher nicht. Mit Biontech werden zur Zeit 10.000 Menschen pro Tag zum ersten Mal geimpft und 7.600 Zweitimpfungen täglich verabreicht. Bei Moderna sind es 550 Erstimpfungen und rund 800 Zweitimpfungen pro Tag. Das Modellprojekt der baden-württembergischen Landesregierung "Impfen in Praxen" ist von der aktuellen Entwicklung nicht betroffen, da dabei ausschließlich Biontech verimpft wird.

Astrazeneca hatte schon am vergangenen Freitag für Aufsehen gesorgt, nachdem das Unternehmen eine Kürzung der Liefermengen angekündigt hatte. Der Stopp des Astrazeneca-Vakzins dürfte die angespannte Lage bei der Impfterminvergabe weiter verschärfen. Schon zuvor war die Situation bei der Hotline, bei der Bürger in Baden-Württemberg Impftermine buchen können, nicht zufriedenstellend gewesen, hatte eine Ministeriumssprecherin gesagt. "Auch wenn man durchkommt, übertrifft die Nachfrage weiterhin deutlich das Angebot", betonte das Ministerium.

Bundesregierung verzichtete zunächst auf Impfstopp

Die Bundesregierung hatte zunächst auf eine Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen verzichtet, nachdem Dänemark diesen Schritt in der vergangenen Woche als erstes Land gegangen war. Kopenhagen hatte auf mehrere Fälle von schweren Blutgerinnseln nach Impfungen mit dem Vakzin verwiesen. Es folgten Norwegen, Island sowie die EU-Länder Bulgarien, Irland und die Niederlande. Österreich, Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg setzten die Nutzung von einer bestimmten Astrazeneca-Charge aus; Rumänien stoppte die Nutzung einer anderen Charge. Frankreich setzte die Impfungen ebenfalls am Montag aus. Nach Bekanntwerden der EMA-Prüfung reagierten auch weitere EU-Staaten. Bislang wurden in Deutschland die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Außerdem erteilte die EMA vergangene Woche die Zulassung für das Vakzin von Johnson & Johnson.