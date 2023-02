Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg 1:5 in Dortmund verloren. Die TSG Hoffenheim unterlag in Bochum mit 2:5. In der 2. Bundesliga unterlag Heidenheim in Braunschweig, in der Frauen-Bundesliga verlor Freiburg gegen Wolfsburg.