Unter Corona-Bedingungen: Abiprüfungen in Baden-Württemberg beginnen

Für rund 47.400 Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg beginnen am Montag die Abiturprüfungen. Wegen Corona wurden einige Regeln angepasst, leichter soll es aber nicht unbedingt werden.

In Baden-Württemberg beginnen am Montag die Abiturprüfungen. Knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler gehören zu den Abschlussjahrgängen in den allgemeinbildenden Gymnasien. Los geht es mit den Prüfungen in den Fächern Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Am Mittwoch steht die Prüfung im Fach Deutsch auf dem Plan und nächste Woche Dienstag Mathematik. Den Abschluss machen am 10. Mai weitere Fremdsprachen.

Die mündlichen Abiturprüfungen sind nach Angaben des baden-württembergischen Kultusministeriums zwischen dem 27. Juni und 8. Juli geplant. Ihre Zeugnisse sollen die Abiturientinnen und Abiturienten spätestens am 8. Juli erhalten.

Diskussionen in der BW-Politik im Vorfeld

Im Vorfeld gab es in der Politik Diskussionen um die sogenannte Black-Out-Regelung. Die von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) vorgesehene coronabedingte Möglichkeit, nach einer verpatzten schriftlichen Prüfung noch mit einem Punkt in einer mündlichen Nachprüfung durchzukommen, soll nach einer Einigung nur für das laufende Schuljahr gelten.

Änderungen im kommenden Jahr

Von Seiten des Kultusministeriums hieß es, vom kommendem Schuljahr an, müssten wieder wie vor Corona-Zeiten drei Punkte in der mündlichen Nachprüfung erreicht werden, um die Reifeprüfung zu bestehen. Künftig wird wie geplant auch bei der mündlichen Abiturprüfung eine zweite Chance gewährt. Bei dieser Nachprüfung sind in nachpandemischen Abiturprüfungen mindestens zwei Punkte zum Bestehen notwendig.

Auch Prüfungen an anderen Schultypen

Die Realschul-, Werkrealschul- und Hauptschulabschlussprüfungen finden vom 17. bis 31. Mai statt. Wer an diesen Tagen krank ist, kann die Prüfung im Juni nachholen. In einer Mitteilung schreibt das Land, dass es 2022 einige Anpassungen bei den Abschlussprüfungen zugunsten der Schülerinnen und Schülern gebe. Von möglichen Krankheitsfällen ist jedoch nicht die Rede.

Wegen Corona mehr Prüfungszeit

Wegen Corona seien die Rahmenbedingungen wie schon in den vergangenen beiden Jahren angepasst worden, informierte das Kultusministerium. So werde unter anderem die Zeit in allen schriftlichen Prüfungsfächern um 30 Minuten verlängert. Das Niveau und die Anforderungen sollen aber unverändert bleiben, so Kultusministerin Schopper (Grüne) zu den bevorstehenden Abi-Prüfungen. Außerdem können die Lehrkräfte aus mehr Aufgaben als üblich auswählen, um so diejenigen auszusuchen, die am besten zum tatsächlich erteilten Unterricht passen.

Auch in den vergangenen zwei Jahren hatte es kleine Erleichterungen für die Abiturienten gegeben - und das nicht ohne spürbaren Effekt. Die Abi-Noten 2021 waren mit einem Schnitt von 2,15 so gut wie seit mehr als 30 Jahren nicht.

So erlebt eine Schülerin momentan die Schulzeit (Beitrag SWR Aktuell vom 28.3.2022):