Das Abitur bedeutet für die allermeisten Abiturientinnen und Abiturienten schon Stress genug. Dieses Jahr kommen durch die Corona-Pandemie noch ein paar Herausforderungen dazu.

Am Dienstagmorgen beginnen in Baden-Württemberg für rund 46.000 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen - und das zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen. Knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufen und rund 16.400 an den beruflichen Gymnasien nehmen an den Abiturprüfungen teil.

Das Fach Deutsch ist traditionell zuerst an der Reihe. Anschließend sind die anderen Fächer dran - beispielsweise Physik, Englisch oder Mathematik. Bei dem Prüfungsmarathon vom 4. Mai bis zum 20. Mai beziehungsweise 21. Mai (berufliche Gymnasien) steht der Infektionsschutz an erster Stelle.

Räumliche Trennung von Getesteten und Ungetesteten

Stress bedeutete für viele Abiturientinnen und Abiturienten bereits eine Extra-Aufgabe vor den Leistungstests: Sie mussten sich entscheiden, ob sie getestet oder ungetestet in die Prüfungen starten wollten. Wer sich nicht testen lassen will, muss in einem anderen Prüfungsraum schreiben als die Getesteten.

Wer sich zweimal in der Woche testen lässt und negativ ist, darf in die Gruppe der Getesteten - "unabhängig davon, an welchen Wochentagen der jeweiligen Prüfungswoche die Prüfungen stattfinden", hieß es. Wer positiv getestet wird, darf an den Abschlussprüfungen nicht teilnehmen. Für diesen Fall gibt es einen Ersatztermin.

Mindestabstand und Maskenpflicht

Unabhängig davon gilt in allen Prüfungsräumen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Prüflingen und Maskenpflicht. Die medizinische Maske darf nur zum Essen und Trinken abgesetzt werden. Zudem sollen aber auch "Tragepausen" im Freien oder in dafür vorgesehenen Räumen ermöglicht werden.

Entgegenkommen für schlechte Voraussetzungen

Weil die diesjährigen Abschlussklassen schon seit Monaten unter erschwerten Bedingungen für das Abitur lernten, gibt es jedoch auch gewisse Erleichterungen. So wurden die Bildungsinhalte in allen Fächern auf das sogenannte Kerncurriculum reduziert. Die Abschlussprüfungen wurden zudem um zwei bis drei Wochen nach hinten verschoben, damit die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit für Wiederholung hatten.

Vor den Prüfungen hatten die Prüfungsklassen Präsenzunterricht. Zum Abitur konnten die Schüler zwischen einem Haupt- und einem Nachtermin - ab dem 8. Juni - wählen. Zudem wurden die schriftlichen Prüfungen um 30 Minuten verlängert. Zusätzlich haben die Lehrer in der schriftlichen Prüfung weitere Aufgaben zur Vorauswahl. So können sie jeweils diejenigen Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler auswählen, die am besten zum erteilten Unterricht passen.

Corona-Bedingungen bei Bewertung berücksichtigen

Lehrerinnen und Lehrer sollen außerdem bei der Bewertung die besonderen Umstände berücksichtigen. "Wie schon im Jahr 2020 sind die Lehrkräfte aufgefordert, bei der Korrektur der Abschlussprüfungen auch in diesem Jahr die mit Corona einhergehende Sondersituation pädagogisch angemessen zu bedenken", erklärt das Kultusministerium.

Erster Corona-Jahrgang knapp besser ab als Vorjahres-Jahrgang

Im ersten Corona-Jahr 2020 haben in Baden-Württemberg gut 44.800 Absolventinnen und Absolventen ein allgemeinbildendes oder berufliches Gymnasium mit der allgemeinen Hochschulreife verlassen. Die Durchschnittsnote bei den Allgemeinbildenden Gymnasien lag bei 2,31 und damit nur unwesentlich über der des Vorjahrs mit 2,36. An den beruflichen Gymnasien war das Abitur 2020 ebenfalls mit 2,48 knapp besser als die 2,5 im Vorjahr.

Die Abschlussprüfungen an Real-, Werkreal- und Hauptschulen sollen ab dem 8. Juni stattfinden.